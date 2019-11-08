親民黨區域立委首波提7人 前職棒選手挑戰沈智慧

親民黨今天公布首波區域立委提名名單共7人，黨主席宋楚瑜是否投入2020總統大選備受外界關注。（資料照）

2019-11-08 16:32:23

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨今天公布首波區域立委提名名單共7人，有前親民黨秘書長秦金生之女秦詩雁、法學博士石人仁、前職棒選手賴建豪、律師吳光中、資深檢察官王全中，以及科技業背景的傅家賢和黃朝淵，除了賴建豪挑戰國民黨立委沈智慧、新竹縣第二選區為新劃分選區，其餘都是挑戰民進黨現任立委。

親民黨提名名單如下：石人仁（新北市第6選區，現任為民進黨立委張宏陸）、傅家賢（新竹縣第2選區）、王全中（台中市第1選區，現任民進黨立委蔡其昌）、黃朝淵（台中市第4選區，現任民進黨立委張廖萬堅）、賴建豪（台中市第5選區，現任國民黨立委沈智慧）、吳光中（台中市第6選區，現任民進黨立委黃國書）、秦詩雁（高雄市第7選區，現任民進黨立委趙天麟）。

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親民黨發布新聞稿指出，近年政黨惡鬥不斷，撒錢式的政策、虛幻不實的選舉支票充斥社會，財政紀律蕩然無存，政策應有的宏觀與專業也被拋在腦後，社會虛耗停滯、國家競爭力損耗，因此親民黨提名的人選，將用專業的政策，取代虛幻不實口號。

親民黨表示，7位候選人不但年輕有活力，在專業領域也是中流砥柱，平時積極參與社會活動，他們將以最嚴格的態度審查各部會預算，用同理心化解猜疑、算計，用汗水取代口水，未來台灣的關鍵字，不是鬥爭、不是藍綠、不是輸贏，而是合作、分享、互助、將心比心、一起打拚。

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