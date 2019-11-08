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庶民破滅》律師提4個簡單數字：韓陣營一直講不清楚

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾購買台北南港7200萬豪宅，引發爭議。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾購買台北南港7200萬豪宅，引發爭議。（資料照）

2019-11-08 19:53:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾購買台北南港7200萬豪宅，引發爭議。對此，律師黃帝穎提出4個數字問題，包括「到底跟銀行貸了多少？」、「自備多少？」、「韓最後出了多少？」、「賣了多少？」黃帝穎也指出，這幾個簡單的數字，韓陣營卻一直說不清楚。

黃帝穎今日在臉書PO文提出上述4問題，表示此為幾個簡單的數字，「韓陣營卻一直講不清楚」。黃表示，實務上，預售屋紅單買賣，常常看到投資客下手。因為買紅單的人，不是最後登記在豪宅的所有權人，所以紅單投資客在過程中轉賣獲利，較有逃漏稅空間。

黃帝穎表示，韓國瑜的7200萬豪宅轉賣，自稱虧了200萬，但PTT創世神（杜奕瑾）引用的推估數據，卻認為可能賺900萬元。黃帝穎嚴肅指出，紅單買賣的投資客，逃漏稅案件並不罕見，因此他也質疑，「韓國瑜當年買賣紅單，有沒有誠實報稅」？

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