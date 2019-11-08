從豪宅看韓的能力眼光 尹立：國家交給他是不是也「認賠殺出」...

國民黨總統參選人韓國瑜買7200萬豪宅案持續延燒。（資料照）

2019-11-08 17:12:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜買7200萬豪宅案持續延燒，前高雄市文化局長尹立今（8）日在臉書發文暗諷，從違法農舍到豪宅事件可以為人生帶來許多啟示，他酸「高雄交到他手上，已經認賠殺出，國家交到他手上，是不是又會認賠殺出？」

韓國瑜被爆失業情況下買7200萬的豪宅，昨日韓辦發言人葉元之則解釋，當時房子未過戶，僅付工期款，後來則是認為無力支付，便認賠拋售，還賠了200萬。對此，尹立認為，買個豪宅最後還認賠殺出，違法農舍也認賠殺出，表示眼光與能力都差到不行，讓他怒酸，「高雄交到他手上，已經認賠殺出，國家交到他手上，是不是又會認賠殺出？」

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尹立貼文還指稱，政治人物可以親民，但不斷包裝自己庶民形象，說是靠礦泉水與滷肉飯，卻拿了一億多的政治獻金、戶頭多了幾千萬的選舉補助款、另租私家車與司機還有租房（明明公家有配）、雲林還有農舍跟豪宅，創辦貴族學校⋯⋯等，讓他稱，這一定是個噁心的政客權貴。

最後，尹立還反諷韓國瑜也有做到正面的事，像是靠張嘴、不斷唬爛也確實發大財；以及原來失業多年還可以送3個子女出國留學，房子一棟接一棟買，真的是很勵志的故事。

前高雄市文化局長尹立今（8）日在臉書發文暗諷，「高雄交到他手上，已經認賠殺出，國家交到他手上，是不是又會認賠殺出？」（圖擷取自臉書）

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