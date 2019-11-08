蔡總統昨宣布托育補助無縫接軌 林萬億：空窗惹怨調整政策

行政院政務委員林萬億說，基於民意的提醒、抱怨，政府這次針對托育補助政策的調整，也是從善如流！（資料照）

2019-11-08 16:46:19

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統這次宣布明年開始2到3歲的托育補助無縫接軌引發外界矚目。行政院政務委員林萬億接受本報訪問時透露，托育新制今年8月在六都上路之後，許多家庭有2到3歲的幼童面臨補助的空窗期，家長的抱怨激增，為解決民怨、解決許多家長的痛苦，因此思考這次托育補助政策的調整，經蔡總統指示行政院研議後，他分別向行政院副院長陳其邁及蔡總統報告後拍板。

負責協調這項政策的林萬億說，基於民意的提醒、抱怨，政府這次政策的調整，也是從善如流！

請繼續往下閱讀...

準公共化政策上路後，2到3歲幼兒的托育補助卻成空窗期，蔡英文總統昨宣布明年開始超過2歲領取托育補助，但還沒進入幼兒園的小朋友，家長每個月可以繼續領6千元的托育補助，政府也將加速開辦幼幼班。

林萬億表示，準公共化政策上路後，不少家長發現政府把2到3歲幼兒的補助給遺漏了，政府當初是假設2歲以上的幼童，會進入幼幼班，但實際上家長把小孩送進幼幼班的人數並不多，這是因為假設本來自己的小孩是就近給保母帶，但若要進入幼幼班，則要送到更遠的地方，或者是送到托嬰中心，又要送到比較不便的地方，這種情況，導致小孩送不進幼幼班。

林萬億說，包括蔡總統下鄉時接到不少家長的反應、教育部、衛福部也都接到民意的反應，甚至家長也向民代反應，蔡總統因此指示政院研議此事，由於這不僅是零星個案的反應，而是許多家長面臨這樣的痛苦，托育新制今年8月在六都上路之後，接獲的抱怨更多，政府因此思考政策的調整。

由於蔡總統指示政院研議，行政院長蘇貞昌則指示副院長陳其邁統籌此事，林萬億則找教育部、衛福部兩部會討論，審慎進行評估，林萬億說，他後來分別向陳其邁及蔡總統報告有關2到3歲的托育補助無縫接軌調整方案並定調。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法