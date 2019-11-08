莒光園地也能用「聽」的！ 口述影像盼提升全民國防認知

口述影像黃孝典老師以口說文字，讓現場視障人士聽莒光園地節目。（軍聞社）

2019-11-08 16:09:25

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今（8）日與台灣視覺希望協會簽訂「莒光園地」授權書，讓視障人士在未來也能用「聽」的方式，體驗國軍愛國教育節目，使更多人能接觸並進一步認識國防與國軍愛民助民的精神。

綜合《軍聞社》與《青年日報》報導，簽訂儀式在福西營區舉行，由政戰局長簡士偉中將與臺灣視覺希望協會理事長甘仲維共同簽署。同時，現場也播放莒光園地節目，由口述影像黃孝典老師傳達節目內容。簡士偉事後更致贈「國軍有愛」點字紀念吊牌給視障同胞。

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簡士偉表示，莒光園地已有44年歷史，是許多人的共同回憶，現代的節目內容也成為社會公民教育的延伸，是穩定國家和社會、展現國軍軟、硬實力的平台。

甘仲維則表示，感謝國防部提供機會，透過口述影像與軍事體驗，讓許多沒機會能接觸國軍訓練的視障者，能更加認識國軍。

政戰局長簡士偉致贈「國軍有愛」點字紀念吊牌給視障朋友。（軍聞社）

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