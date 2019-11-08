「泡泡方城市」9日開趴！鄭朝方辦親子活動拉家長票

民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方「泡泡方城市」親子活動，明天（9日）下午將在竹北親子公園、莊敬蔬果公園歡樂登場，內容將有鄭朝方特別編寫的兒童音樂劇以及泡泡秀。（記者廖雪茹攝）

2019-11-08 14:43:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「泡泡方城市」開跑！民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方競選團隊表示，全新規劃的「泡泡方城市」親子活動，明天（9日）下午將在竹北親子公園、莊敬蔬果公園歡樂登場，內容將有鄭朝方特別編寫的兒童音樂劇以及泡泡秀，歡迎大小朋友一起參加。

鄭朝方競選團隊表示，在上屆縣長選舉舉辦多場「童趣方城市」活動，吸引超過10萬人次親子到場參與，不僅在新竹縣掀起一股熱潮，各地參選人也爭相模仿；這次立委選舉，將注入更多元的系列活動，本周末將以「泡泡方城市」開跑。

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鄭朝方說，他對於教育、幼兒、學子議題相當關心，「孩子就是我們的未來」是他一直堅持的信念，他希望可以用小孩子都懂的說話模式來跟新竹縣民溝通，用最樸實、單純的說話方式來跟鄉親相處。

「政治一點都不複雜，讓孩子快樂的成長，讓每個人快樂生活、享受生活，就是打破舊政治的最佳典範。」鄭朝方強調，政治活動並非只能有投票權的人可以參與，如果從孩子的角度出發，透過軟實力舉辦親子活動、藝文活動，不但孩子能樂在其中，家長也更能理解新世代政治工作者與其他參選人不同之處。

鄭朝方「泡泡方城市」9日（星期六）下午2點到3點在竹北親子公園、4點到5點在莊敬蔬果公園，10日（星期日）下午2點到4點在竹東大同來寮廣場、4點到5點在竹東二重埔槌球場；16日（星期六）下午3點到4點在北埔慈天宮前廣場，活動詳情可至「鄭朝方」臉書粉絲專頁查詢。

新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方「泡泡方城市」明天開跑。 （鄭朝方提供）

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