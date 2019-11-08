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韓國瑜質疑個資遭洩 財部嚴正聲明：課稅資料絕對保密

韓國瑜質疑個資遭洩，財部嚴正聲明：課稅資料絕對保密（資料照）

韓國瑜質疑個資遭洩，財部嚴正聲明：課稅資料絕對保密（資料照）

2019-11-08 13:41:00

〔記者巫其倫／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，遭週刊報導8年前在接北農總經理一職前，於南港購置時價7200萬豪宅，外界質疑庶民形象破功，日前他重申南港豪宅是銀行貸款購買，並質疑個資遭洩漏。對此，財政部今天發出嚴正聲明，強調稅捐稽徵機關恪遵稅捐稽徵法相關規定，對於納稅義務人課稅資料絕對保守秘密。

韓國瑜遭爆買南港7200萬豪宅，被外界質疑庶民形象破滅，昨天他在臉書上表示，他與妻子李佳芬在8年前合購該屋，即便就任北農總經理，但家庭收入仍無法負擔，因此在預售階段便將該屋售出。

他也懷疑，他與李佳芬都非公職人員，無財產申報義務，買賣房屋的過程一切合法，僅國稅局、建商知道此事，週刊卻能取得他的資料，使他強烈質疑洩漏交易資訊者的背後動機。

針對韓國瑜質疑，財政部今天發出2點嚴正聲明，依「稅捐稽徵法」第33條第1項規定，稅捐稽徵人員對於納稅義務人的財產、所得、營業及納稅等資料，除對該條項所列各款之人員及機關外，應絶對保守秘密。

財政部並強調，稅捐稽徵機關長期均嚴格遵守稅捐稽徵法相關規定，對於課稅資料絕對善盡保密義務，維護納稅義務人權益。

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