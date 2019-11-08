韓國瑜與台肥案 卓榮泰：當事人要說清楚

民進黨主席卓榮泰（綠衣者）今天上午陪同立委陳亭妃（右三）在台南鴨母寮菜市場掃街。（記者王捷攝）

2019-11-08 14:09:29

〔記者王捷／台南報導〕民進黨主席卓榮泰今天上午陪同立委陳亭妃到菜市場掃街，受訪時，問到韓國瑜與台肥案，卓榮泰認為，當事人應該說明清楚，過去韓國瑜很多事無法向社會交代，但這件事引起軒然大波，該公開讓大家知道的事情，就不要退縮，至於蔡正元爆料，台肥案是民進黨政治操作，卓榮泰表示，過去蔡委員許多似是而非的爆料，資料從哪來？也該說清楚。

今天一早陳亭妃在台南的鴨母寮菜市場與卓榮泰一起掃街，問到韓國瑜對選情的影響，陳亭妃說，韓國瑜市長的風潮退燒退的很快，只要在台南提到韓國瑜好像就是「草包」的代名詞，民進黨對上的是一個「練消威」的候選人，民進黨要更注意政策上的表現，雖然「練消威」比政策更容易受到注意，但民進黨不會屈服，無論在哪個場合就是要宣傳蔡政府3年來的政績。

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卓榮泰說，陳亭妃的選區一直是民進黨「衛冕區」的重中之重，陳亭妃有3屆議員、3屆立委的扎實經驗與國會表現，在12年的國會經歷中，聯署2089條法案，三讀通過120多條，其中包含經濟、民生、校園與有機農業以及交通、醫療、護理等，廣泛全方面的照顧，希望陳亭妃用民主的風度、君子的氣概，漂亮完成衛冕戰。

另外，問到卓榮泰有關台肥案的問題，卓榮泰認為，當事人應該出面講清楚，對社會有交代，如果是對的事，就不要畏畏縮縮。

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