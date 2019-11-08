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首頁　>　政治

國小主任批韓遭罰寫報告 陳其邁：勸他多花時間兌現承諾

行政院副院長陳其邁（左）訪視內惟埤自然生態園區水環境營造工程。（記者黃旭磊攝）

行政院副院長陳其邁（左）訪視內惟埤自然生態園區水環境營造工程。（記者黃旭磊攝）

2019-11-08 13:15:43

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄一名國小人事主任發表批韓言論，被高雄市教育局要求寫3千字報告，行政院副院長陳其邁被問及曾做過此事嗎，他大喊「沒有吧！」不會要求公務員政治表態，並苦口婆心勸韓市長，多花時間兌現競選承諾。

陳其邁中午到高雄市美術館，訪視內惟埤自然生態園區水環境營造工程，被問及「當代理市長時，應該沒有叫公務員寫過心得報告這件事情？」陳其邁答問說，沒有吧！不能說政治立場不一樣就要求公務員政治表態，這是「行政中立法」規定，而韓市長不曉得發生什麼事，都是媒體報導，但基本原則是要顧慮到公務員尊嚴，讓他們有尊嚴地執法、執行政策推動。

陳其邁說，人家跟他（韓國瑜）意見不一樣，就做政治表態或其他政治上不同的行政處分，恐怕會有適法疑慮。

陳其邁去年競選期間，曾參加Wecare遊行，被問及是否參加下月「1221Wecare台灣大遊行」，陳其邁說，市長不在家，市政推動又不能讓市民滿意，自然而然就有反彈聲音，「真的苦口婆心勸他，要多花一點時間在兌現競選承諾」

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