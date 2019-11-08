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豪宅疑雲為韓國瑜抱屈？朱立倫：他當時蠻慘的

前新北市長朱立倫今到龍潭市場為立委呂玉玲造勢。（記者許倬勛攝）

前新北市長朱立倫今到龍潭市場為立委呂玉玲造勢。（記者許倬勛攝）

2019-11-08 13:44:03

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜遭爆曾在台北南港購買7200萬元豪宅，甚至要求業主台肥借房價2成的款項，前新北市長朱立倫為韓抱屈，稱韓當時過得「蠻慘的」、「連房貸都付不出來」，請媒體不要再追殺他。

大選腳步將近，朱立倫樂當藍營最強助選員，全台跑透透為立委參選人造勢，今上午到桃園龍潭市場與立委呂玉玲合體教客家話，沿路與攤販搏感情，受到熱烈歡迎，但朱自評講得差強人意，好險有惡補才不致「掉漆」。

媒體問及，比起韓國瑜，勤跑基層、戮力助選的朱立倫似乎更像母雞，朱趕緊推辭，表示明年大選的主角只有韓國瑜一人，而他是配合主將、負責助攻的配角。

對於近來鬧得沸沸揚揚的「豪宅事件」，朱立倫說，韓國瑜8年前與妻子合力購買預售屋自住，可能因評估不慎，後來付不出貸款，「蠻慘的！」稱韓賠了不少錢，希望大家不要因政治因素、選舉操作而窮追猛打。

朱立倫談韓國瑜豪宅案。（記者許倬勛攝）

朱立倫談韓國瑜豪宅案。（記者許倬勛攝）

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