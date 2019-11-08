南部輸掉沒關係？她分析「少輸就是贏」：韓可勝蔡100萬票

許宇甄表示，韓國瑜在南部「少輸就是贏」，更有信心可以贏蔡英文超過100萬票。（資料照）

2019-11-08 13:09:57

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選進入倒數階段，目前選情逐漸白熱化，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜卻遲遲無法拉高民調數字，選戰進入膠著。對此，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，民調僅供參考，雖南部的票數可能會輸，但她表示「少輸就是贏！」更有自信地認為，南部流失的票可從北部、花東離島等補回來，許宇甄直言，韓國瑜仍有機會贏蔡英文100萬票。

曾任婦聯會雲林分會總幹事的許宇甄近日接受《中評社》專訪時表示，對於目前的選情趨勢，民調僅供參考，而從選民熱烈的反應，便可以知道民心在韓國瑜。許宇甄還說，南部縣市對於韓國瑜，只要「少輸就是贏」，對於國民黨有絕對信心，更說南部輸的票，可以從其他縣市補回來，稱韓國瑜仍有機會贏蔡英文100萬票以上。

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她舉去年九合一大選為例，說明國民黨從前在高雄市長選舉都大輸，但去年韓國瑜卻贏得市長之位。許宇甄說，韓國瑜近日走訪南部縣市都還能保持高人氣，儘管南部對國民黨不利、票數即使會輸，但是只要從北部、花東離島等地補回來，韓仍有機會獲勝。

許宇甄還說，身為「雲林女婿」的韓國瑜，深受雲林鄉親支持；她補充，韓國瑜曾擔任北農總經理，最了解農民需求，許多農民對他讚許有加，因此受到中南部農漁民擁護。

對於現在韓國瑜年輕選票的流失，許宇甄表示，這是受到民進黨操弄反送中和同婚議題影響，她呼籲年輕人，韓國瑜提出的「學貸免息」、「免費交換」等政見，都遭對手抹黑，更批蔡政府「大撒幣」綁樁，要年輕人思考未來由誰擔任總統才合適。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄。（資料照）

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