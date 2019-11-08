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接見美國醫師會會長 蔡總統：盼支持台灣國際參與

蔡英文總統在總統府接見美國醫師會等成員。（總統府提供）

蔡英文總統在總統府接見美國醫師會等成員。（總統府提供）

2019-11-08 11:07:03

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午在總統府接見「美國醫師會」（AMA）現任會長哈里斯（Patrice Harris），感謝「美國醫師會」大力支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、以及納入「國際衛生條例」（IHR）網絡，期盼繼續支持台灣的國際參與，讓我們在世界醫療衛生事務做出更多貢獻。

蔡總統致詞時表示，很高興歡迎哈里斯會長及訪賓們來到總統府，「美國醫師會」過去多次來台訪問，今年由現任會長來訪，顯示「美國醫師會」對台灣的重視與情誼。藉此機會，她要恭喜哈里斯醫師當選「美國醫師會」第174屆會長。

總統表示，「美國醫師會」是全球最重要的醫師專業組織之一，並在「世界衛生組織」及國際醫療團體合作中，扮演舉足輕重的角色。「美國醫師會」也非常關切醫學教育、醫學倫理及衛生保健等重要議題，這些都是台灣相當重視的領域，未來希望進一步促進更多交流與合作。

總統強調，台灣醫師在處理重大醫療事件上，像是SARS、H1N1新型流感、登革熱、以及八仙塵爆，都有許多傑出表現。台灣醫師到各國義診、無私的奉獻，獲得國際肯定，也顯示台灣的醫療已經達到世界水準。

總統特別感謝「美國醫師會」大力支持台灣參與「世界衛生組織」、以及納入「國際衛生條例」網絡。她說，醫療、衛生及防疫沒有國界，健康是基本人權，也是普世價值，未來，希望「美國醫師會」能繼續支持台灣的國際參與，讓我們在世界醫療衛生事務做出更多的貢獻。

最後，總統期盼他們在台灣期間能夠體驗我們的人文景觀，留下美好、深刻的印象，並預祝行程圓滿順利。

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