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所長被爆上班回公事、下班酸政府 警方：會加強宣導

所長用臉書酸債留子孫，不過警方調查，所長是在非勤務時間。（記者王捷翻攝）

所長用臉書酸債留子孫，不過警方調查，所長是在非勤務時間。（記者王捷翻攝）

2019-11-08 08:10:52

〔記者王捷／台南報導〕總統大選倒數，警方為強調行政中立，重要會議時常宣導注意個人臉書發言，不過有民眾指控，台南某警所的所長，用自己的臉書帳號在網路上回應公事，又公開在臉書分享新聞，酸小英總統「債留子孫」，警方得知後表示，用臉書帳號處理公事，又公開分享個人意見的確不妥，不過據調查，所長分享貼文是在非勤務時間，未違反公務人員行政中立法，但會再加強宣導。

選舉期間對警方還來說是敏感的時期，每位官警脫下制服，也有投票權與各自的政治立場，由於現在表達意見相當容易，因此部分分局長在各種重要會議，千交代萬交代這段期間臉書千萬別亂貼，以免違反行政中立，被扯入政治事件中。

為確保公務人員能依法行政、執行公正、政治中立，因此制定了公務人員行政中立法，不過台南一位所長被指控用臉書帳號分享抨擊蔡政府的新聞，可能違反行政中立。雖然所長的臉書帳號是假名，但所長的臉書帳號曾用在公務上回應臉書社團，並且說出自己的單位與職稱，因此有民眾認為，雖然臉書用假名但能連結到身分與職稱。

警方調查，所長在臉書上公開表達意見的確有不妥，但當時所長貼文時是在勤餘時間，且也沒有以所長的身分執法，因此沒有違反行政中立的問題，但選舉期間應要謹慎，會加強宣導。

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