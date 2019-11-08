庶民破滅》 韓總7200萬豪宅 房市專家Sway點6大疑點！

國民黨總統參選人韓國瑜被爆購買南港7200萬豪宅，引發外界關注。（資料照）

2019-11-08 00:32:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆購買南港7200萬豪宅，引發外界關注。對此，房市專家「Sway」點出六大疑點，他並表示，「誰都可以買房子，問題還在你是不是說謊，要用另一個謊來圓上一個謊」。

第一點，對於韓辦發言人何庭歡說，韓氏夫妻因生活空間有需求，才會先把內湖房產處分掉後再去購買南港的預售屋。Sway臉書7日PO文表示，預售屋是不能住的，只是買一個未來的權利。賣掉內湖的房子來買這個房子，「這表示內湖的房子也是投資的，因為表示你根本就不需要這個房子」，說賣就賣，置產跟投資只是說法問題。

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第二點，Sway指出，跟建商借錢並不是通例，萬一不還錢，建商可就損失了，那麼，借錢是要還的，合約書跟還款紀錄會很清楚。要不然上市公司怎可以這樣亂借或是帳目不清？Sway希望檢調能介入調查清楚。

第三點，Sway直言「會配合紅單買賣的建商都是黑心的」，因為紅單並沒有載明消費者的權利義務，預售屋是不能買賣紅單的，僅憑一個購屋預約單，投資客就可以賺錢，這得建商配合才會認帳，而這樣的建商，果然蓋出一棟被投訴嫌棄到死又賠錢到死的「無雙」。

第四點，Sway指出，買房子自住本來就會考量自備款、付款能力等金錢問題，「只有投資客會只想付一點點錢，就想無本賺大錢或是找銀行貸一大堆款」，當年市場超級熱，有非常多投資客就想賺大錢。

第五點，Sway表示，他相信韓國瑜買得起房子，一個月三十萬的貸款，相信韓也付得起，「畢竟家裡開學校又買豪墅的人，買間豪宅真的不算啥」，政治人物有豪宅也是稀鬆平常，沒啥好說的。

第六點，Sway認為實價登錄本來就要公開，交易透明並且安全早就是全世界的趨勢，「你不想公開，只有兩種狀況，一、你是自私鬼，只想自己低買高賣賺大錢，你罔顧並且想隱瞞下一個購屋人的交易資訊；二、你的買價有問題，因為登錄不實可以關三年的」！

最後，Sway指出，紅單是不用登錄的，也可以假造。「投資界玩黑心造假紅單也不少，再配合建商外作超貸的假合約也很常見，而倒楣的就是買你房子的人，以及後續相信造假高價登錄後，倒楣的消費者」。

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