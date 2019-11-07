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韓國瑜嗆媒體豪宅問題誤導 鄭弘儀轟：不要對記者生氣

鄭弘儀批韓國瑜，「不要對三立的記者生氣，好好的說」！（資料照）

鄭弘儀批韓國瑜，「不要對三立的記者生氣，好好的說」！（資料照）

2019-11-08 00:08:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，因購買南港7200萬豪宅一事引發外界討論，韓國瑜日前受訪也動怒批媒體問題誤導。對此，政論節目主持人鄭弘儀表示，大家想知道的是，韓國瑜失業這麼久，「錢從哪來」；他也要韓國瑜「不要對三立的記者生氣，好好的說」！

韓國瑜日前在新竹受訪時被問及豪宅議題，當時一名《三立》記者詢問韓國瑜，「市長，你失業怎麼會有7200萬可以買房子？」韓國瑜則是當場生氣回應：「你的問題是不是完全沒有搞清楚問題？」「因為是銀行貸款，你為什麼問題是花7200萬買房子？為什麼？因為是向銀行貸款，你的問題似乎完全是在誤導的感覺，我不知道你是個媒體？」得知記者身分後，韓又說：「啊！又是三立喔！好！」

鄭弘儀7日在政論節目「鄭知道了」表示，這件事情其實很簡單，就是因為韓把內湖的房產賣了，才有錢去買另外一間南港的房子。鄭弘儀表示，若說賣掉內湖的房子再來買，「OK，證明給大家看」，不然一年幾百萬，這哪是庶民的小錢？鄭弘儀更諷刺，「現在不要說韓國瑜是庶民，我覺得我們要叫韓國瑜是豪宅哥」。

鄭弘儀表示，重點是，大家認為韓國瑜失業這麼久，「你哪來這麼多錢，可以繳這個房子（貸款）呢？錢到底從哪裡來的？大家想要問你」。鄭弘儀也批韓國瑜，「不要對三立的記者生氣，好好的說」！

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