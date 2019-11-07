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這麼巧？林飛帆彰化首場輔選 就挑在方仰寧的故鄉‧‧‧
2019-11-07 22:39:57
〔記者劉曉欣／彰化報導〕無巧不成書？民進黨副秘書長林飛帆明天將以神秘嘉賓身份首次到彰化進行輔選，打算要去的和美鎮正巧就是彰化縣警局方仰寧的故鄉！
民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，鹿港、和美區立法委員參選人陳秀寶明晚將於和美舉行募款餐會，交通部長林佳龍也會到場加油打氣，而林飛帆則是餐會的的神秘嘉賓。
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邱建富指出，林飛帆到彰化首場輔選，選擇陳秀寶參選人，就是因為陳秀寶是全縣立委參選人當中，年紀最輕，也是首次投入立委參選，而林飛帆曾是太陽花學運的領袖，將有利爭取年輕選票。
縣議員賴清美明天將擔任和美募款餐會的主持人，賴清美說，和美向來被認為藍營鐵票區，新世代的林飛帆到和美助選，希望能夠搶攻到年輕選票。
賴清美指出，林飛帆曾是太陽花學運領袖，當時學運鎮暴指揮官就是方仰寧，如今方仰寧是彰化縣警局的局長，剛好老家就是在和美，明天林飛帆前進彰化的首場助選就在和美，真是天大的巧合！