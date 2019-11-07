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「台派」揚言2020投廢票 旅美學者痛批：民主罪人！
2019-11-07 21:30:56
〔即時新聞／綜合報導〕旅美學者翁達瑞今（7）日發現，有自稱「台派」人士在臉書揚言2020年總統大選將投廢票，他批評，這樣的舉動堪稱「民主罪人」，對不起許多民主前輩犧牲、奉獻所得來的果實，也對不起在香港街頭奮戰的民主人士。
翁達瑞在臉書貼出「台派」人士的發文截圖，內容顯示「投韓可能終生悔恨，只有投廢票才能做自己，對得起自己良心，才不會一輩子被藍綠綁架成為投票部隊」，他痛批，現在香港人為了爭取特首的真普選，在街頭奮戰了幾個月，有人還因此付出生命，但在台灣竟然有人揚言投廢票。
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翁達瑞分析，假設北京最後退讓了，允許香港人直選特首，幾十年後，會有香港人發起「特首選舉投廢票」的運動嗎？「如果有這種人，他們就是民主罪人，對不起今天在香港街頭爭奮戰的民主鬥士」，不幸的是，這種民主罪人已經出現在台灣。
翁達瑞強調，台灣人可以直選總統，不是天上掉下來的禮物，而是許多民主前輩犧牲的結果，「那些倡導明年大選投廢票的人，不知珍惜他們投票權，根本不配享有這個民主果實」，翁達瑞認為，投票日當天一定要站出來，一起捍衛台灣人得之不易的民主與自由。
翁達瑞臉書全文