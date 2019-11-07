庶民破滅》 韓國瑜失業買豪宅 基隆議員：朝年輕人臉上吐口水

民進黨基隆市議員張之豪今晚說，韓國瑜的問題從來不在擁有豪宅，而是一個月有能力繳30萬元貸款的人自稱「庶民」，「這樣真的只是對年輕人臉上吐口水而已。」（翻攝張之豪臉書）

2019-11-07 21:43:15

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭爆於失業期間購買價值7200萬元的南港豪宅，與其標榜的「庶民」形象不符，民進黨基隆市議員張之豪今晚說，韓國瑜的問題從來不在擁有豪宅，而是一個月有能力繳30萬元貸款的人自稱「庶民」，「這樣真的只是對年輕人臉上吐口水而已。」

張之豪說，國民黨的支持者並不會因為你有錢，就不支持你，連戰、連勝文，甚至週刊報導的，跟韓國瑜南港豪宅做鄰居的蔡正元，都是財力雄厚，買得起7200萬豪宅的人，國民黨支持者，也從未吝於給他們選票。郭台銘，更是富可敵國，但不也是有很多人，很支持郭台銘選總統嗎？

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張之豪表示，從沒有人逼韓國瑜說你是庶民，「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」、「莫忘世上苦人多」，這一切是你自己講的。現在讓人知道，你可以在無業多年的狀態下，支付頭期款，買得起一棟7200萬的豪宅，並付得起一個月近三十萬的貸款。

張之豪說，任何一個為生活辛勤打拼的年輕人，任何一個想要成家立業的上班族，都知道，要貸款有多困難，背負貸款的人生，更辛苦，要薪資證明、要存款證明、要信用聯徵，甚至，有時還必須買人壽保險，來降低放款銀行的風險。

張之豪表示，貸款購屋，雖然負擔沈重，而若能有一些寬限，有一些免息，有一些喘息的空間，這就已經讓人很感恩。畢竟這是每個人自己理財的方式，自己規劃人生的決定，自己選的，「但不要跟我說你是庶民，這樣真的只是對年輕人臉上吐口水而已。」

張之豪說，一個月有能力繳出三十萬貸款的人，真的離庶民不只是遙遠，這是台灣與銀河系的距離，「你去征服你的宇宙，你去住你的豪宅，都無所謂。但是，韓國瑜總統候選人，請不要再說你是庶民。」

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