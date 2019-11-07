26條誘台》陸委會：持中國「一次性護照」將依法註銷戶籍

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，國人持用中國大陸護照，無論是否為「一次性護照」，是不被容許的，都會被註銷台灣戶籍。（記者鍾麗華攝）

2019-11-07 19:01:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近日對台提出26條措施，其中提到台人可向中國駐外領使館尋求領事保護、申請旅行證件等。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，國人持用中國大陸護照，無論是否為「一次性護照」，是不被容許的，都會被註銷台灣戶籍。

邱垂正說，依照「兩岸人民關係條例」第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設籍或領用陸方護照，違反者將註銷戶籍，並喪失台灣人民身分，以及選舉、罷免、創制、複決、健保等相關權利。

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邱垂正強調，如果陸方所核發的是非中國大陸的護照，並無註銷台灣戶籍的問題；但若是一次性護照，依照現行規範，就應註銷。2017年已曾發生有台灣民眾赴陸旅遊，自中國大陸邊境持陸方一次性護照進入俄羅斯，即遭我主管管機關註銷台灣戶籍的案例。

邱垂正表示，26條措施是為了落實「習五條」堅持「一國兩制」的制度安排與政策措施，陸方宣稱的「真金、白銀」，實質上是「鍍金、水銀」，糖衣毒藥閃耀的外表卻暗藏著劇毒，台灣人民一清二楚，不會受騙。

邱垂正指出，北京當局再度推出新的措施，只是掩飾31條措施執行不彰，同時也反映美中貿易戰下，中國大陸經濟下滑，急需資金投入以及中共長期對我選舉的介入干擾。國台辦已表明，對台措施不會停止，我們認為北京在選前勢必持續透過各種利誘分化、統戰滲透、虛假訊息等手法，以影響選舉結果朝有利統一台灣的目標發展。

邱垂正說，26條是中共對台商以及對我方民眾一貫的「養、套、殺」手法。沒有相關投資保障，或是對人權的保護，在配套措施完善前，絕不利於大多數台商經營與國人在陸生活工作，呼籲國人要審慎注意，「因為多少真金、白銀都抵不過武力威脅、外交打壓的真槍實彈」。

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