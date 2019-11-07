直球對壘！卓榮泰合體賴惠員 直搗國民黨新營黨部路口拉票

「直球對壘」，民進黨主席卓榮泰和台南市第一選區立委參選人賴惠員街頭拜票，就站在國民黨新營黨部前的新營民治路口。（記者楊金城攝）

2019-11-07 19:37:56

〔記者楊金城／台南報導〕2020選戰進入倒數，民進黨主席卓榮泰今天下午5點陪著台南市第一選區立委參選人賴惠員站在新營街頭向鄉親拜票，他說，民進黨在台南市揮出六席全壘打很有信心。

可說「直球對壘」，卓榮泰和賴惠員街頭拜票造勢，就站在國民黨新營黨部前的新營民治路口。國民黨新營黨部高掛韓國瑜和立委參選人蔡育輝合體競選看板。

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卓榮泰說，賴惠員參選從一開始到現在，持續觀察她在地方反應比預期好很多，賴惠員雖是新人，但第一選區是民進黨衛冕區，新人衛冕有氣勢和強度，內部了解她已成功贏得地方支持。

卓榮泰說，黨內有堅定的團結，他每次來台南一定和議員、黨公職深談，繼續努力將所有過去的問題解決，爭取國會過半的努力，不是靠一個人、一個選區，要靠全國73選區，第一選區已列為民進黨衛冕區，一定可以達成。

賴惠員也說，每月民調穩定領先國民黨對手蔡育輝，差距愈拉愈開，謝謝蔡英文總統在第一選區全面性拉高，對自己選情也很有信心。

對第一選區黨內整合隱憂，賴惠員說，初選過程有所競爭，但民進黨傳統是競爭後整合團結一致，因大家有最高目標「同行服務人民」，對立委葉宜津、前南市副市長顏純左，他們希望有更好的互動外，有上層陪她再一起去拜會。

有信心台南立委選戰全壘打

基層認為，台南市第四選區民進黨提名林宜瑾的選情也很緊張，卓榮泰說，台南市有5個衛冕區和一個新選區，以林宜瑾在議會表現、地方耕耘，應能固守住新選區，加上衛冕區要全面防守住，在民進黨每月調查中，掌握選情，對台南市揮出全壘打很有信心。

民進黨主席卓榮泰今天下午5點陪著台南市第一選區立委參選人賴惠員站在新營街頭向鄉親拜票。（記者楊金城攝）

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