26條誘台》台灣人容易上當？ 顏擇雅點出重要知識

中國4日推出最新《對台26條措施》，外界質疑這根本是介入選舉的政治操作，作家顏擇雅則表示，若要抵抗「惠台26條」，最重要的就是對當代中國的知識。圖為中共領導人習近平。（美聯社）

2019-11-07 21:53:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日推出最新《對台26條措施》，對此，國台辦聲稱，這26條措施是「對台灣同胞一視同仁的具體體現」。外界質疑這根本是介入選舉的政治操作，作家顏擇雅則表示，若要抵抗「惠台26條」，最重要的就是對當代中國的知識。

「要抵抗惠台26條，最重要還是對當代中國的知識。」顏擇雅在臉書上表示，看到「惠台26條」時，她其實對台灣人的知識程度感到擔憂，原因就是台灣人學習了許多中國史，但西元1949年後的中國史卻「幾乎沒學」，因此特別容易上中共的當，而學到的中國史反而讓台灣人自以為跟中國有共同語言、文化傳承，唐詩宋詞的學習，也會讓中共更容易使用文化古蹟吸引台灣人。

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顏擇雅警告，台灣人沒學西元1949年後的中國史，就容易對中共的無賴殘酷本質「完全無知」或學得很表面，呈現「明明無知，卻自以為很懂」的危險狀況。

顏擇雅認為，西元1949年對中國歷史是個斷裂而不是延續，一來是20世紀前全世界都沒有極權主義，二來則是中國固有文化也沒有國族主義、黨天下，三來，中國有些最重要的文化傳承例如「知恥」、「仁者愛人」、「言而無信不知其可也」，以及這次香港抗爭中最明顯的「民不畏死奈何以死懼之」，在西元1949年後真的中斷了。

顏擇雅臉書全文

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