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新購戰機現人力缺口？空軍：專案檢討人力編設已完成

我將向美國採購66架F-16V block70戰機（見圖），不過，立法院預算中心擔心，空軍近9年淨增加的飛行員人數有限，在交機期限前完成足夠飛訓工作仍有疑慮。（圖取自洛克希德馬丁官網）

我將向美國採購66架F-16V block70戰機（見圖），不過，立法院預算中心擔心，空軍近9年淨增加的飛行員人數有限，在交機期限前完成足夠飛訓工作仍有疑慮。（圖取自洛克希德馬丁官網）

2019-11-07 20:25:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國向美國採購66架F-16V block70戰機，盼能增強我國空軍戰力。不過立法院預算中心最近發布評估報告，指出空軍近9年淨增加的F-16戰機飛行員人數有限，依照目前培訓能量，在民國115年交機期限前完成足夠飛訓工作仍有疑慮。但空軍今日表示，已完成專案檢討滿足新興兵力所需，並納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。

立法院預算中心的報告指出，空軍自100年度至108年8月底，F-16戰機新增合格飛行員人數為129人，然同期間該型機辦理離退之飛行員人數亦達108人，僅淨增加合格飛行員21人，實屬有限。

對此，空軍表示，針對新増聯隊員額需求及人力編設基準已完成專案檢討，以滿足新興兵力所需，並納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。

空軍表示，為因應新式戰機飛行人員需求，將參照美軍訓練標準，現行F-16戰機飛行人員僅需適量差異訓練即可擔負戰備，另外也會依各型主力戰機的比例，逐年調增F-16型機的飛行人力，提升整體戰力。

而在鼓勵飛官留營方面，空軍表示，為使飛行人力長留久用，以滿足人力需求，除改善飛行員工作環境及負荷外，已規劃調整飛行軍官續服獎助金，以大幅提高續服意願，確保台海空防安全，籲請民眾放心。

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