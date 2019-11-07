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首頁　>　政治

辦理公投遭監察院彈劾 陳英鈐：法規有缺陷

前中選會主委陳英鈐。（資料照）

前中選會主委陳英鈐。（資料照）

2019-11-07 18:16:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對中選會去年重行公告行政院公投意見書之爭議，監察院今通過彈劾前中選會主委陳英鈐。陳英鈐稍早向本報記者表示，尊重監察院職權，但他要強調，中選會一切都是依法辦理，當時的狀況也非他或任何一人可以刻意操作，只能說「公投法」的設計本身就有其缺陷。

陳英鈐表示，去年得知行政院想修改公投意見書時，他曾經徵詢中選會綜合規劃處的意見，確認過去確實有修改意見書的前例，而且不管是歐盟或美國，世界各國辦理公投時，行政機關本應隨時、充分向人民說明，讓人民知道自己投下的一票會有什麼效果，行政院當時想補充說明，他當然認為沒有問題。

陳英鈐表示，去年公投發生很多問題，作為選務機關首長的他對各界感到很不好意思，但這些問題追根究底還是因為我國公投制度的設計有問題，「全世界沒有人敢一次辦10個案子，還強迫綁大選」，這導致當時中選會作業非常倉促，加上法院裁定停止執行後竟未第一時間通知中選會，才讓中選會來不及處理。

陳英鈐強調，他尊重監察院的職權，但實在不知道監委認為他哪一點違法，中選會當時一切都是依法辦理，任何決定也都是經過委員會審議等程序，絕不是他或任何一個人可以操作，對於監察院把制度問題歸咎在一個人身上，他感到很遺憾。

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