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超萌Cosplay「米妮」？ 蔡英文笑了：覺得可愛就追蹤我

蔡英文受訪時出現有趣畫面，剛好和後面的教室裝飾完美融合的她，就像正在Cosplay迪士尼角色「米妮」，臉書粉專貼出貼文後，也釣出蔡英文本人親自留言回應並分享表示「覺得可愛就追蹤我」，相當逗趣。（圖擷取自「貓與邪佞的手指」臉書粉專）

蔡英文受訪時出現有趣畫面，剛好和後面的教室裝飾完美融合的她，就像正在Cosplay迪士尼角色「米妮」，臉書粉專貼出貼文後，也釣出蔡英文本人親自留言回應並分享表示「覺得可愛就追蹤我」，相當逗趣。（圖擷取自「貓與邪佞的手指」臉書粉專）

2019-11-07 22:11:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（7）日一早來到新北市樹林私立富雅幼兒園，和民進黨立委蘇巧慧一同為小朋友閱讀繪本，並發表幼兒托育以及幼教政策。不過蔡英文受訪時卻出現有趣畫面，剛好和後面的教室裝飾完美融合的她，就像正在Cosplay迪士尼角色「米妮」，臉書粉專貼出貼文後，也釣出蔡英文本人親自留言回應並分享表示「覺得可愛就追蹤我」，相當逗趣。

綜合媒體報導，蔡英文和蘇巧慧今天一早到新北市樹林私立富雅幼兒園，講故事給小朋友聽，並討論幼兒托育以及幼教政策，宣傳育兒福利，更宣布明年除了加速開辦幼幼班，二到三歲托育補助更是無縫接軌，超過兩歲還沒進入幼兒園的小朋友，家長每個月仍可以繼續領六千元的托育補助。

不過這次受訪卻出現另一亮點，臉書粉專「貓與邪佞的手指」PO出不具名線民提供的蔡英文受訪照片，可以看見蔡英文和幼兒園內的牆壁裝飾完美融合，有如正在Cosplay迪士尼角色「米妮」，蔡英文本人也親自分享這張照片，更笑說「一不小心就...如果覺得可愛，追蹤我的IG吧！」相當逗趣。

總統府秘書長陳菊也在底下留言「唉唷，那ㄟ架古錐」，民進黨立委參選人鄭朝方也大呼「好可愛」，其他網友則表示「早追蹤了阿」、「位置真剛好...放心，在台灣米妮不會因此被禁」、「神配合」、「太口愛啦」、「哪有人自爆的啦XD」。

蔡英文臉書全文

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