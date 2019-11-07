民嘴449》柯、韓失言PK！街頭票選他最狂

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〔記者蕭喬云／台北報導〕向來發言都能成為媒體焦點的台北市長柯文哲，近來遇到強勁的對手～高雄市長、總統候選人韓國瑜！
網友持續不斷地更新兩人的狂語錄，甚至忍不住向兩位首長喊話：「少說話、多做事！」
「民嘴449」節目，特別為大家整理了兩位的經典狂語，來看看，當柯前輩遇上了後起之秀韓國瑜，究竟誰的狂語能勇奪民眾心中的No.1？
柯文哲與韓國瑜每次發言總是話題十足，而民眾對於不斷失言的兩人言論又有什麼看法？（記者陳黠因攝）
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