GCTF納入日本 AIT處長：美台安全合作不僅限於美台間

美國在台協會、外交部及數位政委唐鳳7日舉辦行「數位對話公共論壇：增進美台安全合作關係」，美國在台協會處長酈英傑致開幕詞。（記者方賓照攝）

2019-11-07 19:11:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會處長酈英傑今天下午出席第三場「"智"同道合─數位對話」公共論壇致詞時，以「全球合作暨訓練架構」GCTF在今年擴大納入日本成為固定夥伴為例，強調美國推動美台安全合作並不僅限於美台之間，理念相近國家的加入不僅對台灣有利，也是維護美國自由開放印太地區的關鍵因素；外交部次長曹立傑說，台美間的安全合作能強化台灣防衛能力、幫助台灣阻擋軍事威脅，這件事在近幾年中國不斷出動軍機繞台下獲得確認。

作為慶祝台灣關係法簽訂40周年的相關活動，由美國在台協會與外交部共同主辦的數位對話公共論壇今天下午展開，美國在台協會處長酈英傑、外交部次長曹立傑與國防安全研究院董事長霍守業等人出席，開幕致詞後並由行政院政委唐鳳主持相關論壇對話。

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酈英傑在致詞時強調，中國對台灣構成的不僅是軍事威脅，北京還針對台灣進行各式各樣非傳統型態的威脅，其中包含散播破壞民主體制的不實訊息，並在外交上施壓，壓縮台灣國際空間、限縮台灣國際參與，另外也對台灣進行各種經濟壓迫，他認為，這種非傳統威脅需要非傳統的應對措施加以回應；酈英傑強調，美國向來鼓勵並支持台灣採取創新及不對稱作法，使台灣及整個印太區域對於此類威脅都具備更強的抵禦能力。

酈英傑並說，美台關係基於各種民主、自由、包容等共享價值上發展，這與另一種限制自由、違反國際社會秩序的治理方式形成鮮明對比；他說，儘管美台間的想法或優先目標不一定相同，但他相信，透過這樣健康的討論，能朝向「更加安全的台灣」此目標前進。

國防安全研究院董事長霍守業則在專題演講中表示，台美間從70年前就在合作，過去的合作很成功，因為「台灣還很安全的存在」，這就是合作的最佳成果；霍守業說，台灣民眾都了解，台灣能和平的存在，是因為後方有美國強大的支持，他盼未來美國能持續支持台灣，讓台灣在面對其他強權的威脅下能持續屹立不搖。

美國在台協會、外交部及數位政委唐鳳7日舉辦行「數位對話公共論壇：增進美台安全合作關係」，國防安全研究院董事長霍守業進行主題演講。（記者方賓照攝）

美國在台協會、外交部及數位政委唐鳳7日舉辦行「數位對話公共論壇：增進美台安全合作關係」，美國在台協會處長酈英傑（左三）和外交部次長曹立傑（左二）致開幕詞，並由國防安全研究院董事長霍守業（左一）進行主題演講。（記者方賓照攝）

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