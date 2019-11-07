被問是否想擊潰宋楚瑜？ 柯文哲：沒這麼陰險啦

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊（左二）等人備詢。（記者塗建榮攝）

2019-11-07 16:39:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲挖角親民黨市議員黃珊珊擔任副市長，卻沒事先和親民黨主席宋楚瑜打招呼，台北市議員鍾小平問及此事，詢問柯文哲把宋楚瑜當做朋友還是對手？是否想親民黨政黨票不超過5％，才能擊潰宋楚瑜？柯文哲回答說，沒這麼陰險，不會把宋楚瑜當對手，這應該大家要各自努力，但至今尚未有機會和宋講到話。

鍾小平詢問柯文哲，把黃珊珊挖到北市府任副市長，是否有先和宋楚瑜商量過，「當初宋楚瑜想退休，也表示要把親民黨交給你，希望你整合第三勢力，為何你不答應？」柯文哲則說，宋楚瑜事先沒有和他這樣講，也沒這樣和他討論過。

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鍾小平要柯文哲解釋為何要把前副市長鄧家基換掉，改黃珊珊上任，鄧家基現在去哪裡？柯文哲強調，這是正常人事更迭，這也沒什麼，鄧家基好像是去富邦任獨董。

鍾小平詢問，把宋楚瑜當朋友還是對手，是否把黃珊珊挖走、讓林國成離開親民黨是想讓親民黨政黨票不超過5％，才能一舉擊潰宋楚瑜？柯文哲說，我們沒有這麼陰險，不會把他當作對手，這大家要各自去努力，現在還沒機會親自和他講到話。

至於預估台灣民眾黨立委能夠拿幾席？柯文哲則說，怎麼算都很難預測，目標是越多越好，但努力就好。他又說，政黨的事情別在議會殿堂說，否則又被說黨政不分。

另外，鍾小平也好奇，陳佩琪在臉書說恨總統蔡英文一輩子，柯文哲解釋，陳佩琪是很有自己主見的職業女性，從結婚到現在，都不太干涉她的發言，事實上也無法管制，已經有和太太說最近可否寫少一點。

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