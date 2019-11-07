庶民破滅》畢業2年買豪宅 汪浩：北大遊學也「發大財」？

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆失業情況下買7200萬豪宅。（資料照）

2019-11-07 17:15:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭爆失業情況下買7200萬豪宅，韓競選辦公室發言人葉元之今（7）日出面回應，當時房子未過戶，僅付工期款，對此，國際政治金融專家汪浩在臉書發文質疑：「2002-2010年，韓國瑜不是在北大『遊學』嗎？在北大遊學可能發大財嗎？」

國際政治金融專家汪浩在臉書發文質疑：「2002-2010年，韓國瑜不是在北大「遊學」嗎？在北大遊學可能發大財嗎？」（圖擷取自臉書）

葉元之今（7）日解釋，當年房子並未完成過戶，2011年到2016年中間支付的都是工期款，後來認為買不起才轉賣，也賠了200多萬元，對此，汪浩今日重申，關鍵問題就是韓國瑜失業，遊學10年後，他們2011-2015年付的工期款2200萬，30%房價的錢從哪裡來。

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有報導指出，基進黨去年11月找到北京大學2009年博士生畢業生名單，韓國瑜名列「政府管理學院」不過，隔兩年就能買豪宅，讓汪浩質疑，「2002-2010年，韓國瑜不是在北大「遊學」嗎？在北大遊學可能發大財嗎？」

此外，媒體《放言》亦致電葉元之，求證韓國瑜遊學的確切時間，葉元之回應：「我不知道，這個太細了我不清楚，要再去查證。」

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