選後發大財！民進黨嗆：韓國瑜兩個月後將成億萬富翁

國民黨總統參選人韓國瑜爆發豪宅爭議，民進黨發言人李晏榕（右二）、立委張宏陸（右一）、立委參選人蔡沐霖（左一）、張銘祐（左二）7日召開「韓氏夫妻 撈錢權貴 自己發財 假冒庶民」記者會，呼籲韓對外界清楚說明。（記者廖振輝攝）

2019-11-07 17:19:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選倒數兩個多月，民進黨今日召開「韓氏夫妻撈錢權貴、自己發財踐踏庶民」記者會，痛批國民黨總統參選人韓國瑜是「披著庶民皮的權貴」，失業多年竟能買7200萬元南港豪宅，更將在兩個月後成為億萬富翁。

民進黨發言人李晏榕提醒，假設明年大選韓國瑜500萬票，以選舉補助款一票30元計算，不含政治獻金，就有1億5000萬元進帳，若沒選上回去當高雄市長，仍是穩賺不賠的好交易，兩個月就變成億萬富翁。

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李晏榕嗆聲，或許韓陣營會反問那蔡英文總統呢？事實上蔡總統歷年選舉補助款都捐給民進黨或捐做公益。請問韓國瑜，你願意像蔡英文總統一樣捐出選舉補助款嗎？還是要把錢放進自己口袋？

新北市中和選區民進黨立委參選人蔡沐霖質疑，韓國瑜失業17年，韓氏夫婦存款最低只剩17萬元，失業多年要如何提出財力證明去借貸鉅款？每月要負擔約30萬元房貸，失業17年頭期款怎麼來？房貸要怎麼還？哪一家銀行敢借錢給他？

蔡沐霖進一步表示，身為36歲的年輕爸爸，也想買房讓家人安居樂業，誠懇請韓國瑜傳授貸到鉅額款項買豪宅的秘訣，如果庶民可以學到這樣高超技巧，相信大家都可以像他一樣發大財。

新北市新店選區民進黨立委參選人張銘祐批評，昨天韓國瑜回應媒體時說7200萬元是貸款，發言人葉元之卻說，房子沒有交屋，所以沒有貸款問題。究竟是韓市長說謊，還是葉元之說謊？難怪連高中生都質問「為什麼愛說謊？」

張銘祐談及，要購屋銀行一定會評估有無長期繳款能力，媒體證實台肥有借兩成款項給韓國瑜，但之前卻說是銀行貸款，難道台肥現在是韓黑嗎！

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