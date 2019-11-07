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庶民破滅》韓辦稱買房沒貸款 管媽抓包：韓國瑜說大謊！

韓國瑜（見圖）競選辦公室6日聲明，當初向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，但後來決定賠本出售。韓競總發言人葉元之7日上午則表示，房子當初沒啟動貸款程序，對此立委管碧玲批評「韓國瑜說了大謊！」（資料照）

韓國瑜（見圖）競選辦公室6日聲明，當初向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，但後來決定賠本出售。韓競總發言人葉元之7日上午則表示，房子當初沒啟動貸款程序，對此立委管碧玲批評「韓國瑜說了大謊！」（資料照）

2019-11-07 17:52:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜夫婦遭周刊踢爆在台北訂下高達近7200萬元的豪宅，對此韓國瑜競選辦公室昨（6）日聲明，當初向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，但後來決定賠本出售。韓競總發言人葉元之7日上午表示，房子當初沒啟動貸款程序，對此，立委管碧玲批評「韓國瑜說了大謊」！

韓國瑜夫婦遭周刊踢爆在台北訂下高達近7200萬元的豪宅，與庶民形象有極大落差，韓競辦昨天則表示，當初向銀行貸款購買南港「無雙」社區住宅一戶，而因為是預售屋，只需準備頭期款和部分的利息金額。不過他們後來因為高估本身財務負擔能力，韓國瑜夫婦最後決定賠本出售房產，以降低銀行貸款的財務壓力。

綜合媒體報導，葉元之今天上午受訪時表示，房子當初並沒有過戶，也「沒啟動貸款程序」，而這段時間韓國瑜是用積蓄及擔任北農總經理時期的收入來支付。

對此，管碧玲聽完葉元之的說詞，在臉書上表示「出來了！韓國瑜說謊，說了大謊！」她表示，這件事也拖累了韓冰，口中的開破車的可憐爸爸竟有這麼多積蓄。

管碧玲痛批，韓冰也說了充滿感人劇情的編織出來的大謊，驚呼「驚世夫妻的家庭，竟然遺傳了說謊與演戲的基因嗎」？她無奈大嘆：「多少高雄人因為韓冰的故事感動？多少人因為感動投下這一票？此時的心是多麼受傷啊！」

管碧玲臉書全文

管碧玲聽完葉元之的說詞，在臉書上表示「出來了！韓國瑜說謊，說了大謊！」，她表示這件事也拖累了韓冰，口中的開破車的可憐爸爸，竟有這麼多積蓄。（圖擷取自管碧玲臉書）

管碧玲聽完葉元之的說詞，在臉書上表示「出來了！韓國瑜說謊，說了大謊！」，她表示這件事也拖累了韓冰，口中的開破車的可憐爸爸，竟有這麼多積蓄。（圖擷取自管碧玲臉書）

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