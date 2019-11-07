庶民破滅》拆穿韓國瑜平民假象 陳芳明：也許是選戰決裂點

國民黨總統參選人韓國瑜（見圖）日前遭周刊爆料過去曾購買位於南港價值7200萬的豪宅，遭質疑庶民形象破裂。（資料照）

2019-11-07 18:03:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，日前遭周刊爆料過去曾購買位於南港價值7200萬的豪宅，遭質疑庶民形象破裂。對此，政大台灣文學研究所教授陳芳明表示，重點不是豪宅，也不是貸款；而是周刊現在拆穿他選戰以來的平民假象。陳芳明更說，這也許是個選戰的決裂點，「我們拭目以待吧」。

陳芳明今（7）日在臉書PO文表示，韓國瑜購買7200萬豪宅的議題，重點不是豪宅，也不是銀行貸款，而是韓國瑜自稱是平民，總是穿著白或藍襯衫來彰顯自己是平民，現在週刊揭露了他貸款買豪宅的事實，「等於拆穿他選戰以來的平民假象」。

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陳芳明說，買房是民主社會裡平民的一般現象，人人都可以買房，韓國瑜非常成功打造自己就是小老百姓，但是，七千兩百萬不是小額貸款，背後必須具備等值的財產來抵押。陳芳明指出，「小市民不可能，公務員不可能，何況是長期失業的韓國瑜」。

最後，陳芳明表示，現在韓國瑜說了第一個謊，就要以更多的謊來掩飾，「這裡正是選戰的一個破綻點，也許更是一個決裂點。我們拭目以待吧」。

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