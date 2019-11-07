小英競辦「一起吃早餐」節目獲迴響 擬增空戰話題比重

蔡英文總統連任競選辦公室自製網路直播節目「一起吃早餐」開播滿一個月，小英競辦今日表示，「一起吃早餐」節目播出後迴響極佳，來賓通告已排至年底，未來有可能到戶外直播，增加空戰話題比重。（圖由蔡英文總統連任競辦提供）

2019-11-07 14:04:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統連任競選辦公室自製網路直播節目「一起吃早餐」開播滿1個月，小英競辦今日表示，「一起吃早餐」節目播出後迴響極佳，來賓通告已排至年底。希望透過社群傳播，極大化總統、立委的相互加持效應，達到「總統連任、國會過半」大選目標，未來有可能走到戶外直播，增加選舉空戰話題比重。

蔡總統連任競辦發言人阮昭雄表示，「一起吃早餐」節目固定每週一、三、五上午9點開播，透過「2020小英發言人」臉書粉絲專頁、YouTube頻道、17直播平台相互串連，加上當日來賓自身社群共同推播，乘數效應驚人。

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阮昭雄指出，尤其節目內容設定讓來賓帶各地特色早餐、講政見、評時事，邊吃邊播展現親民的一面，也能夠透過多元的直播平台與網友零距離互動。

蔡總統連任競辦發言人廖泰翔則說，除了自製直播節目外，競選團隊也積極尋求更多創意，未來有可能走出直播棚到戶外直播，甚至邀請大家意想不到的特別來賓；持續利用新型態社群媒體形式與選民溝通互動，增加選舉空戰話題比重，歡迎更多網友到「2020小英發言人」臉書粉絲專頁提供意見。

蔡總統連任競辦發言人顏若芳強調，「一起吃早餐」是本次大選各陣營中的第一個自製直播節目，由專業的年輕團隊負責腳本設計、現場拍攝，硬體方面還有先前開箱過的直播棚，棚內包含小型副控室、會議空間、剪輯配備，連梳化間都一應具全，麻雀雖小，五臟俱全；無論在行動面、創意面甚至專業面都在各陣營間拔得頭籌。

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