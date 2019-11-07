台灣民政府秘書長5天前摔倒 送醫急救昨午仍不治

台灣民政府秘書長林志昇。（資料照）

2019-11-07 13:05:12

［記者陳恩惠／桃園報導］今年5月才因涉嫌虛構「美國軍政府」將會接管台灣，並授權民政府核發身分證、車牌及行照、旅行證，還宣稱通過認證可以取得官位，日後可享有優渥的社會福利等吸金7億元遭起訴的「台灣民政府」秘書長林志昇，上週六凌晨驚傳在家摔倒，送醫救治後清醒，但因林本身癌末，本週二要求返家「落葉歸根」，昨午過世，由於醫師診斷顱內出血，蘆竹警方不敢大意，雖然家屬對死因無異議，仍報請桃園地檢署相驗。

據悉，67歲的林志昇罹有攝護腺癌末和高血壓等相關病史，夫妻去年10月間落網時遭檢方聲押，但法院仍裁定夫妻倆分別以3千萬和2千萬元交保候傳，案件正在院方審理中，沒想到傳出被告死亡訊息，院方也將依規定案件不受理。

請繼續往下閱讀...

據調查，林志昇本月2日凌晨時分，在蘆竹區的住處起床上廁所時，疑因身體虛弱意外摔倒，頭部撞擊、耳朵有外傷，家人發現後先扶起身稍事休息，沒想到林卻開始口吐白沫，陷入昏迷，因此緊急送往桃園敏盛醫院，院方發現林已無呼吸心跳，緊急插管救治。

本週一（4日）醫生表示林需開刀，但因開刀風險高，家屬商量後決定不開刀並準備拔管，詎料，林拔管後竟恢復正常的呼吸、心跳，因此轉往普通病房治療，詎料，本週二病情惡化，林當時清醒並要求「要死也要死在家中」，家人於是將他接回家中，直到昨天下午在家人陪伴中離世。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法