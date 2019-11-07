北京不斷助選？美學者：習是小英的榮譽競選主席

中國因此被許多網友笑稱是「民進黨最佳助選員」，美國學者認為習近平是蔡英文的「榮譽競選主席」。（美聯社）

2019-11-07 13:10:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期連續策動索羅門群島和吉里巴斯與我國斷交，而適逢2020總統大選前夕，時機十分敏感，加上香港反送中運動，中國因此被許多網友笑稱是「民進黨最佳助選員」，賓州大學當代中國研究中心主任戴杰（Jacque deLisle）也認為，習近平可以被稱為是蔡英文連任的「榮譽競選主席」。

根據《美國之音》 報導，戴杰日前在華盛頓一場兩岸關係座談會上提到，中國的強硬打壓為台灣帶來更多美國和外界支持，同時擁有更多國際空間，當台灣在國際上受到的壓迫越大，對北京造成反效果的風險也會成正比增長，對台灣施加過多壓力也可能對台灣內部政治勢力分佈造成反效果。戴杰也開玩笑地說：「習近平應該被任命為蔡英文的榮譽競選主席，因為他年初的一國兩制演講和香港問題，這是他能夠為蔡英文做的『最好的事』。」

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前AIT主席卜睿哲（Richard Bush）也對於中國的「邏輯」感到不解，表示他不能理解為何北京沒有從過去的經驗中學到教訓，在台灣總統大選前盡量保持安靜、避免成為「民進黨助選員」，卜睿哲認為，中國拿走台灣邦交國，會對民進黨造成傷害，也會降低民進黨在台灣人心中的聲望，也許會影響他們的投票意向，但這麼做「並不會幫到國民黨」。

至於中國為何不在大選前採取「有利國民黨」的行動？卜睿哲認為，中國或許不在乎誰在執政，也不在乎對台灣選民型塑有利於中國的選擇，中國可能只是對「展示和行使它的權力」有興趣而已。

前AIT主席、現任美國卡內基國際和平基金會副總裁包道格（Douglas Paal）則認為，北京的確是想讓民進黨難以贏下大選，但他們也不會對國民黨可能贏得選舉有著「不切實際的希望」。包道格指出，從自己和北京及國台辦的人士的談話中可以感覺到，北京「已經準備好」看到民進黨贏得大選，甚至是贏得2024大選，所以北京對台灣大選使用更加務實的政策，也就是最近的「惠台26條」政策，繞過政府、直接把「胡蘿蔔」給台灣企業和一般民眾，避免對台政策受到選舉和政黨輪替影響。

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