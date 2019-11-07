副總統邀訪教宗方濟各訪台 外交部官員：教宗微笑以對

外交部歐洲司司長姜森今在例行記者會上說明副總統陳建仁日前出訪教廷的相關事宜。（記者彭琬馨攝）

2019-11-07 12:18:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕副總統陳建仁上月出訪我歐洲唯一友邦梵蒂岡，並拜會教宗方濟各，但教廷卻未依慣例在訪問結束後公布雙方會面照片，台梵邦交引發關注。外交部歐洲司司長姜森今在例行記者會上強調，副總統出訪教廷期間，相關安排台梵合作良好；至於副總統陳建仁當面向教宗提出訪台計畫一事，姜森說，教宗對此「微笑以對」。

由於正值中梵簽署主教任命臨時協議一周年，教宗方濟各本月也將訪問泰國與日本，台梵雙邊互動引發外界關注。

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針對副總統陳建仁與教宗方濟各會晤的照片，姜森今重申外交部先前說法，強調目前教廷在封聖典禮部分，只公布5位聖人所屬國家訪問團的照片，副總統陳建仁與教宗會晤照片會另外提供給我方參考，我駐教廷大使館持續和梵蒂岡聯繫。

此外，針對英國國會外委會發布報告，內容指出中國影響力已擴及英國的部分校園，與台灣相關的言論受到控制與干涉；姜森表示，持續與歐洲理念相近國家夥伴就此議題交換意見，中國是制度性的對手，歐洲各國近年對此的關注度也越來越高；姜森說，持續與包含英國在內的理念相近國家討論，若有涉及台灣利益、對台有影響的，會向相關國家表達立場。

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