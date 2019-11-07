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副總統邀訪教宗方濟各訪台 外交部官員：教宗微笑以對
2019-11-07 12:18:00
〔記者彭琬馨／台北報導〕副總統陳建仁上月出訪我歐洲唯一友邦梵蒂岡，並拜會教宗方濟各，但教廷卻未依慣例在訪問結束後公布雙方會面照片，台梵邦交引發關注。外交部歐洲司司長姜森今在例行記者會上強調，副總統出訪教廷期間，相關安排台梵合作良好；至於副總統陳建仁當面向教宗提出訪台計畫一事，姜森說，教宗對此「微笑以對」。
由於正值中梵簽署主教任命臨時協議一周年，教宗方濟各本月也將訪問泰國與日本，台梵雙邊互動引發外界關注。
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針對副總統陳建仁與教宗方濟各會晤的照片，姜森今重申外交部先前說法，強調目前教廷在封聖典禮部分，只公布5位聖人所屬國家訪問團的照片，副總統陳建仁與教宗會晤照片會另外提供給我方參考，我駐教廷大使館持續和梵蒂岡聯繫。
此外，針對英國國會外委會發布報告，內容指出中國影響力已擴及英國的部分校園，與台灣相關的言論受到控制與干涉；姜森表示，持續與歐洲理念相近國家夥伴就此議題交換意見，中國是制度性的對手，歐洲各國近年對此的關注度也越來越高；姜森說，持續與包含英國在內的理念相近國家討論，若有涉及台灣利益、對台有影響的，會向相關國家表達立場。