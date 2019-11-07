大選維安》330名特勤人員成軍 邱國正：只許成功不許失敗

身兼特勤中心指揮官的國安局長邱國正（右）稍早叫校閱部隊並發言表示，這是只許成功、不容失敗的任務。（記者劉信德攝）

2019-11-07 12:09:33

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局特勤中心今日舉行「安維7號」成軍典禮，共有330名結訓特勤人員，將投入明年總統大選的候選人維安工作。對此，身兼特勤中心指揮官的國安局長邱國正稍早叫校閱部隊並發言表示，這是只許成功、不容失敗的任務，也提醒相關人員嚴守行政中立、依法行政，並注意有心人士從中破壞、增加對立氣氛。

邱國正表示，總統選舉是民主國家發展的大事，備受各界矚目，國安局依法協同有關機關掌理各組總統候選人及配偶的安全維護，責任相當重大。為確保總統、副總統候選人的人身安全，國安局特勤中心按照專案管理模式，成立專案編組。

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邱國正表示，他希望所屬人員堅持依法行政、嚴守行政中立，特勤中心協同有關機關執行安全維護任務是法定職責，不是為特定黨派、個人服務。在確保候選人的人身安全，所有安全維護的編組者應貫徹依法行政、行政中立、「聯合編組安全第一」的工作原則。

對於此次大選重要性，邱國正提醒，這次大選是國內外注目焦點，有心人士會去破壞，使對立氣氛增加，產生各種維安因素，使安全維護工作面臨更大威脅。因此，相關人員在計劃作為上，要更加縝密規劃，對於候選人及配偶「只有安維沒有情蒐」，並加強與各候選人競選團隊間的協調配合。

邱國正表示，民主時代的政治領袖必然走向群眾，因此安維工作的執行觀念，要確立整體安全基礎沒有任何疑慮的狀況下，適切調整執行作法，並兼顧安全與便民。他說，做法上要保握政治、法律、社會、警衛技術等層面，顧及警衛安全原則並貫徹便民要求 。而維安人員也要確切協調配合，並借助友軍力量互助合作完成任務。

邱國正強調，這是只許成功、不容失敗的任務，對未來艱鉅的挑戰，要做好心理建設，先期完成各項規劃調整，期望相關人員共同積極樂觀奮鬥，勇於任事負責。他身為指揮官，對於任務成敗負有完全的責任。

國安局演練候選人在競選場合遭槍擊事件，特勤人員迅速制服持槍歹徒，並護衛候選人離開現場。（記者劉信德攝）

國安局演練候選人在競選場合遭槍擊事件，特勤人員迅速制服持槍歹徒，並護衛候選人離開現場。（記者劉信德攝）

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