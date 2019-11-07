產經：台海危機後 李登輝開發準中程彈道飛彈

日本產經新聞7日報導，1995台海飛彈危機後，李登輝政府著手開發「準中程彈道飛彈」，以提高對中國的嚇阻力。（取自產經新聞）

2019-11-07 11:51:45

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本產經新聞7日以頭版報導，1995年台海飛彈危機之後，李登輝政府著手開發「準中程彈道飛彈」（MRBM），以提高對中國的嚇阻力，雖然彈道飛彈的開發後來中止，但引擎技術有部分應用在實戰部署的對地巡弋飛彈「雄風2E」上，成為台灣對中嚇阻力的基礎。

產經取得一份1997年12月17日台灣國安高層會議的議事記錄，會議由李登輝總統主持，包括副總統連戰、行政院長蕭萬長、國防部長蔣仲苓、國民黨秘書長等黨政高層共15人參加。

請繼續往下閱讀...

會議中蔣仲苓提到「嚇阻力對我國國防相當重要，將來我們若能在中程導彈飛彈研發成功 ，對於中共就有有效嚇阻力量。」參謀本部也提出一份資料分析，中國戰略戰術飛彈具有絕對的優勢，台灣的飛彈防禦和反擊能力不足，短程飛彈從發射到擊中約7分鐘，台灣要獲得美國的飛彈防禦能力可能需要數年時間，所以有必要同時進行反擊的報復能力的建構。由此可知，台海飛彈危機後，台灣對飛彈開發計畫相當重視，不僅是末端的研發機構，而是由政府整體進行推動。

報導指出，台灣開發中程飛彈的「雲峰計畫」過去已曾曝光，不過開發目標究竟是使用火箭引擎的彈道飛彈，或是使用噴射引擎的的巡弋飛彈則不清楚，美國戰略國際問題研究所（CSIS）認定「雲峰」是超音速對地巡弋飛彈。

報導中也引述前國防部長蔡明憲的回憶錄，其中記載2008年2月到5日之間，陳水扁總統參加飛彈實驗，引擎在「超過中程飛彈射程距離」時被關閉，參加這項實驗的相關人士透露，「飛彈射程超過1千公里，實驗成功後進入量產」。報導指出，李登輝時期預定開發的飛彈為準中程彈道飛彈（射程約1千到3千公里），陳水扁政府後期進行發射實驗的是不是彈道飛彈，則不明朗。

報導指出，台灣國防部正式公布部署「中山科學研究院」開發的反艦飛彈「雄風2型」和「雄風3型」，但「雄風2E」對地巡弋飛彈則未公開。「雄風2型」和「雄風3型」均使用噴射引擎並以小型火箭做為輔助加速器，「雄風2E」很可能使用同樣的原理。由於「雄風2E」使用一般彈頭，攻擊力受到一定限制，在中台軍事力朝中國一邊失衡的狀態下，一般認為美國同意台灣保有這型飛彈，巡弋飛彈的相關技術也可能是美國提供。

對於這份產經獨家取得的資料，東京大學教授松田康博表示，台灣彈道飛彈的開發以前是和核開發同時進行，1980年代後期，核開發受到美國壓力而停止，但彈道飛彈仍持續開發，這份資料顯示台灣政府內部的討論相當珍貴。產經指出，這份會議記錄已過了保護期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法