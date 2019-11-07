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支持給予政治受難者適度賠償 陳菊：這是應該的

陳菊認為，所有政治檔案都應公開解密，有真相才會有正義與是非，對過去受苦受難的這些人或其後代給予適度賠償，「我覺得這是應該的！」（記者羅沛德攝）

陳菊認為，所有政治檔案都應公開解密，有真相才會有正義與是非，對過去受苦受難的這些人或其後代給予適度賠償，「我覺得這是應該的！」（記者羅沛德攝）

2019-11-07 11:21:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統府秘書長陳菊今赴立法院司法及法制委員會備質詢，面對民進黨立委周春米詢問對賠償政治案件受難者的看法，陳菊強調，她關心此問題並不只是因為曾被軍法審判坐牢，而是看到太多司法、軍法在戒嚴時期對人權的剝削，她認為所有政治檔案都應公開解密，有真相才會有正義與是非，對過去受苦受難的這些人或其後代給予適度賠償，「我覺得這是應該的！」

周春米質詢指出，促轉會運轉近2年，其中一個很大的工程是要平復司法不法，目前我國是採取立法方式來撤銷司法不法，並沒有透過司法去做無罪判決，「促轉條例」也只處理司法不法，沒有處理到行政不法，有些受難者前輩、家屬雖可以接受用立法模式還他們清白，但認為政府、國家在平復司法之後，應該要有一些相應的賠償。

陳菊表示，她關心這個問題，不只是因為她曾被軍法審判坐牢，而是她在過程中看到司法、軍法在黑暗、戒嚴的年代對人權的剝削，美麗島事件在這類事件中得到比較多的關注，但事實上台灣類似這個大小的政治案件實在太多，很多人在這個過程中默默被犧牲。

陳菊說，現在總統府跟國安系統非常努力，例如總統府現在交出的政治檔案已經大概有1994件左右，這些政治檔案有些過去被列為永久機密，很多事實真相沒辦法公開，但現在透過一些努力，包括「政治檔案法」的通過，半年內除了被國安會認定涉及國安、不得解密者外，所有檔案都應該解密，現在這些都已經在進行中。

陳菊強調，應該要讓所有政治檔案公開解密，才能夠真相大白，有真相才會有正義跟是非，對於過去受苦受難的這些人或其後代，都應該給予適度的賠償，她覺得這是應該的。

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