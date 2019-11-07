正副總統卸任禮遇洩天機？陳菊：處理上可更細膩

民進黨立委鄭運鵬建議，未來編列禮遇經費時，仍可連任的正、副總統，其卸任禮遇應列為國家機密事項，不要編入預算書內，總統府秘書長陳菊對此也表示支持，允諾未來處理上會更細膩。（記者羅沛德攝）

2019-11-07 10:53:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統府每4年編列正、副總統禮遇經費，經常被外界認為「洩漏天機」，提前讓不爭取連任者曝光。對此，民進黨立委鄭運鵬今在立法院司法及法制委員會質詢時建議，未來編列禮遇經費時，仍可連任的正、副總統，其卸任禮遇應列為國家機密事項，不要編入預算書內，免得讓外界有政治聯想；總統府秘書長陳菊對此也表示支持，允諾未來處理上會更細膩。

立院司法及法制委員會今排審中央政府總預算有關總統府部分，其中在正、副總統卸任禮遇經費上，新增列副總統陳建仁禮遇經費562萬5千元，但並未增列總統蔡英文的禮遇經費，顯示副總統已不爭取連任。

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鄭運鵬質詢時指出，2004年陳水扁、呂秀蓮尋求連任時，總統府並未編列兩人的卸任禮遇，而2012年僅有總統馬英九尋求連任，副總統蕭萬長因身體因素而未尋求連任，因此總統府就僅編列蕭的卸任禮遇，而未編列馬英九的部分。

鄭運鵬表示，今年的狀況與2012年相同，蔡英文總統尋求連任，而陳建仁副總統已公開表示不主動爭取連任，因為所以卸任禮遇編列僅編列陳建仁的。他建議未來每4年編列禮遇時，可以連任的正、副總統，不管個人有無表達意願，其卸任禮遇都應列為國家機密事項，因為這隨時都有變化，國際也都會關注，不需要編入預算書內，免得造成政治聯想。

對於鄭運鵬的建議，陳菊表示，基於對於總統、副總統的尊重，未來他們的卸任禮遇預算編列，如果沒有連任或不願意續任，動用第二預備金或許是個不錯的做法，今年是因為副總統一再聲明階段性任務已經告一段落，但以後總統府在手法方面可以更細緻，4年以後不管誰接總統、副總統，編列上都應該這樣做。

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