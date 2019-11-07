為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

正副總統卸任禮遇洩天機？陳菊：處理上可更細膩

民進黨立委鄭運鵬建議，未來編列禮遇經費時，仍可連任的正、副總統，其卸任禮遇應列為國家機密事項，不要編入預算書內，總統府秘書長陳菊對此也表示支持，允諾未來處理上會更細膩。（記者羅沛德攝）

民進黨立委鄭運鵬建議，未來編列禮遇經費時，仍可連任的正、副總統，其卸任禮遇應列為國家機密事項，不要編入預算書內，總統府秘書長陳菊對此也表示支持，允諾未來處理上會更細膩。（記者羅沛德攝）

2019-11-07 10:53:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統府每4年編列正、副總統禮遇經費，經常被外界認為「洩漏天機」，提前讓不爭取連任者曝光。對此，民進黨立委鄭運鵬今在立法院司法及法制委員會質詢時建議，未來編列禮遇經費時，仍可連任的正、副總統，其卸任禮遇應列為國家機密事項，不要編入預算書內，免得讓外界有政治聯想；總統府秘書長陳菊對此也表示支持，允諾未來處理上會更細膩。

立院司法及法制委員會今排審中央政府總預算有關總統府部分，其中在正、副總統卸任禮遇經費上，新增列副總統陳建仁禮遇經費562萬5千元，但並未增列總統蔡英文的禮遇經費，顯示副總統已不爭取連任。

鄭運鵬質詢時指出，2004年陳水扁、呂秀蓮尋求連任時，總統府並未編列兩人的卸任禮遇，而2012年僅有總統馬英九尋求連任，副總統蕭萬長因身體因素而未尋求連任，因此總統府就僅編列蕭的卸任禮遇，而未編列馬英九的部分。

鄭運鵬表示，今年的狀況與2012年相同，蔡英文總統尋求連任，而陳建仁副總統已公開表示不主動爭取連任，因為所以卸任禮遇編列僅編列陳建仁的。他建議未來每4年編列禮遇時，可以連任的正、副總統，不管個人有無表達意願，其卸任禮遇都應列為國家機密事項，因為這隨時都有變化，國際也都會關注，不需要編入預算書內，免得造成政治聯想。

對於鄭運鵬的建議，陳菊表示，基於對於總統、副總統的尊重，未來他們的卸任禮遇預算編列，如果沒有連任或不願意續任，動用第二預備金或許是個不錯的做法，今年是因為副總統一再聲明階段性任務已經告一段落，但以後總統府在手法方面可以更細緻，4年以後不管誰接總統、副總統，編列上都應該這樣做。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔡賴配下週成形？蔡英文：答案還是一樣...
2019-11-07 09:46

蔡賴配下週成形？蔡英文：答案還是一樣...
總統府預算有玄機？週刊：蔡英文、陳建仁卸任禮遇編列曝光
2019-08-31 09:16

總統府預算有玄機？週刊：蔡英文、陳建仁卸任禮遇編列曝光
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
庶民破滅》韓國瑜質疑國家機器介入 陳菊：歡迎提供證據
2019-11-07 09:35

庶民破滅》韓國瑜質疑國家機器介入 陳菊：歡迎提供證據
否認促成蔡賴配 陳菊：越自然越好
2019-11-07 09:27

否認促成蔡賴配 陳菊：越自然越好

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播