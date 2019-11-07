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韓買豪宅卻批國家機器介入 蔡英文：還有追蹤器沒搞清楚

對於韓國瑜被爆失業買豪宅和庶民形象有落差，蔡英文表示，一個房價如此高的房子，一般庶民無法負擔的起。（記者邱書昱攝）

對於韓國瑜被爆失業買豪宅和庶民形象有落差，蔡英文表示，一個房價如此高的房子，一般庶民無法負擔的起。（記者邱書昱攝）

2019-11-07 10:34:08

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆在失業期間購買台北的豪宅，他在臉書上反駁，並質疑洩漏資訊者的動機。對此，蔡英文總統受訪時表示，說是國家機器介入要有證據，不要忘記之前還有追蹤器的故事還沒搞清楚；房價如此高的房子，一般庶民無法負擔得起。

媒體詢問，韓國瑜辦公室認為，這件事情會走漏合理懷疑是國家機器。蔡英文到新北市樹林區幼兒園和小朋友講故事，事前受訪時表示，這件事情會引起社會討論，是因為之前強打庶民形象的韓有落差；而我的財產從公職以來都有申報，而且都是長期持有、都有信託。

另一方面，韓國瑜今天到新竹縣舉行傾聽之旅，其中的一項行程卻被地主批評韓擅自使用。蔡英文說，這件事情不是第一次，或許韓市長想去不同地方參訪、了解，但對於在地主人確實要尊重。

此外，世界12強棒球賽昨天中華隊對戰委內瑞拉，最後以3比0贏得勝利。蔡英文總統被媒體問及昨天是否有收看直播，她說，昨天比較忙沒有看比賽，但是有看即時新聞報導。

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