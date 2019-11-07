坦言兩岸情勢非常嚴峻 李大維：對國軍有信心

國安會秘書長李大維（左）坦言，對岸近來動作頻繁，情勢確實非常嚴峻，但他相信以國軍的實力，有把握可以保護領土主權與人民安全。（資料照）

2019-11-07 10:13:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統大選在即，維持台海情勢與台灣在美中貿易戰的經濟發展成為政府重大工作目標，國安會秘書長李大維今在立法院司法及法制委員會答詢時坦言，對岸近來動作頻繁，今年府方召開國安首長會議的次數比2017年高出3倍，可見情勢確實非常嚴峻，但他相信以國軍的實力，有把握可以保護領土主權與人民安全。

李大維指出，在中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」後，對岸的動作頻繁，不管是統戰工作、軍事演訓或外交打壓等各方面都在增強，因此國安會開會次數也比過去更為頻繁，今年1到9月的非正式會議可以說是無數次，由秘書長主持的國安首長會議也有65次，比起於2017年的22次，幾乎多了3倍。

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李大維說，這可見情勢的確非常嚴峻，但他相信國軍的實力相對於解放軍的實力，有把握捍衛國家領土主權，保護人民福祉與安全。

對於中國近日拋出「惠台26條」，李大維表示，去年2月對岸發布「惠台31項措施」，以他看到的統計，實行至今的數據並沒有北京當局所期待的那麼高，我方主要是擔心高科技、有經驗的人才為對岸所竊取，這是目前國安會認為比較重要的重點。

李大維指出，其實年輕人才的流動，不像過去所憂慮的那麼嚴重，因為年輕人都已經很習慣台灣自由民主的環境，很多人去到對岸，一段時間後也都相繼低調回來，的確有些人去對岸創業、就業，但成功比例絕對沒有像對方所期待的那麼高。

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