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首頁　>　政治

韓全台拚選戰但政治氛圍已變 藍高市議員急喊話：快回防

高市議員蔡武宏。（資料照）

高市議員蔡武宏。（資料照）

2019-11-07 07:47:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜請假拼選戰，全台到處跑，但高雄市議員卻憂心忡忡，認為高雄政治氛圍已出現變化，盼韓回防高雄。

《中評社》報導，國民黨高雄市議員蔡武宏表示，韓國瑜去年贏得市長大位，很大一部分是吸引北漂、中間以及淺綠選民的選票，但現在綠營以高雄為大選突破口，攻擊韓國瑜參選的不正當性，導致高雄政治氛圍出現質變量變，他呼籲韓國瑜回防高雄。

報導指出，蔡武宏分析，去年「韓流」讓藍營選情回春，但在鴻海創辦人郭台銘傳出有意參選後，影響韓的政治聲望，至於綠營在高雄的選情已逐漸回溫，對高雄藍營立委選情造成壓力。

此外蔡武宏在報導中分析，民調是參考用，且韓粉「每天都為三餐打拼」，不會有時間接民調電話，所以他認為民調是失真的。

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