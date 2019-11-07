填補低空域防空死角 離岸發電風機預警雷達成利器

目前已有業者在風機上加裝預警雷達，未來若將風機雷達資訊串連，可形成有效的低空防衛鏈。（資料照）

2019-11-07 07:19:23

〔即時新聞／綜合報導〕由於沙烏地阿拉伯油廠先前遭到無人機攻擊，使得國際間開始議論愛國者三型防空飛彈無法防禦無人機攻擊，而國防部也坦承，國軍各戰管雷達目前不具備偵測無人機與巡弋飛彈的能力。不過未來離岸風電所設置的發電風機上預警雷達可能成為偵測利器，這些預警雷達若可將訊號串連輸出，將可以成為偵測低空目標的防衛鏈。

根據《上報》報導，空軍所建構的「強網系統」經過升級後改稱為「寰網系統」，主要功能在接收台灣地區各處雷達站、民航局及飛彈陣地等所有外部訊號，構成「整體空情圖」，進而執行防空任務及空中管制目標任務，但目前只有位於新竹樂山的長程預警雷達。由於台灣空防系統都注重中高空的高速、次音速航空器偵測，但是對於在低空慢速飛行的無人機，就出現了偵測死角。

請繼續往下閱讀...

對此，陸軍所建構的野戰防空飛彈系統以「蜂眼相列雷達」為偵蒐主體，可偵測30公里範圍內中低空目標，並透過系統以劍二飛彈來攻擊敵方低空戰機、直升機、無人機與巡弋飛彈。

另外，離岸風電政策中的發電風機也有可能成為偵測利器，據了解，由於發電風機慰了要防範「鳥擊」，已經有業者在發電風機上加裝預警3D雷達，雷達偵蒐範圍約為5至10公里，主要是偵測慢速飛行鳥群高度與方向，觀察是否會影響風機運轉，若發電風機上的預警雷達可將訊號串聯輸出，未來將可形成偵測低空目標的防衛鏈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法