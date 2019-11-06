你是代表國民黨！鄭佩芬提醒韓國瑜：拜託高雅一點

在臉書上傳自己「洗衣服」的影片，還俏皮地說「內褲就不給大家看了！」（圖擷取自韓國瑜臉書）

2019-11-06 22:48:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜爭議言論不斷，頻頻引發議論；3日他在臉書上傳自己「洗衣服」的影片，還俏皮地說「內褲就不給大家看了」。對此，日前遭到國民黨開除黨籍的資深媒體人鄭佩芬忍不住呼籲：「中國國民黨的總統參選人，拜託高雅一點吧，不要幹這種事情。」

韓國瑜近日爭議頻頻，鄭佩芬昨（5日）在政論節目「突發琪想」提到，多少優秀的人都不敢自稱要「征服宇宙」，沒想到李佳芬卻說，不相信征服宇宙的人是草包；另外，韓國瑜批民進黨做了許多蚊子館，但其實國民黨時代也有不少；而「白胖說」，其實就是在說人家腦滿腸肥、貪汙；但鄭佩芬也提醒，2000國民黨被政黨輪替掉，其實就是因為被人家認為黑金。

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鄭佩芬表示，做這種批評算不算格調她不知道，但批評的時候一定要想到，自己執政時也犯下這些毛病，務必警慎。另外，鄭佩芬也提到，那天李佳芬在忙於「佳芬講堂」發表政見，韓國瑜晚上卻PO出來洗內衣褲影片，「真的給我的感覺就是說，張麗善說得沒錯，他（韓）真的是嫁到雲林去，做家事的都是他，管國家大事的是李佳芬」。最後，鄭佩芬也說，「中國國民黨的總統參選人，拜託高雅一點吧，不要幹這種事情」。

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