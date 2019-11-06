吼「韓國瑜落跑市長」 男子遭韓粉狂追

一名網友就在韓粉聚集的造勢場合抗議，狂吼「韓國瑜（見圖）落跑市長」，沒想到下一秒便遭韓粉狂追。圖為韓粉聚集示意圖。（資料照）

2019-11-06 23:16:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜決定帶職參選，代表國民黨參加2020總統大選，而他日前更決定請假拚選舉，展開「傾聽之旅」，引起許多市民不滿。一名網友就在韓粉聚集的場合抗議，狂吼「韓國瑜落跑市長」，沒想到下一秒便遭韓粉狂追。

一名網友在臉書上PO出影片，只見他先默默走入韓粉聚集的場所，接著大吼「韓國瑜落跑市長」，讓裡頭的韓粉驚訝地叫出聲，接著便有名女韓粉直接衝出來大喊「不要跑」，這名網友也隨後快步奔跑離開。

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許多網友看完影片卻笑翻了，紛紛留言表示「有興趣參加百米嗎」、「敬勇者」、「說實話也不行嗎」、「你的勇氣是梁靜茹給的嗎？」、「出師未捷身先跑，常使含粉氣滿心，真‧勇者無雙」、「真的很調皮」、「我找到跑得比韓國瑜還快的人了」、「應該要說溜之大吉～酸」、「調皮，笑死」。

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