為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

吼「韓國瑜落跑市長」 男子遭韓粉狂追

一名網友就在韓粉聚集的造勢場合抗議，狂吼「韓國瑜（見圖）落跑市長」，沒想到下一秒便遭韓粉狂追。圖為韓粉聚集示意圖。（資料照）

一名網友就在韓粉聚集的造勢場合抗議，狂吼「韓國瑜（見圖）落跑市長」，沒想到下一秒便遭韓粉狂追。圖為韓粉聚集示意圖。（資料照）

2019-11-06 23:16:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜決定帶職參選，代表國民黨參加2020總統大選，而他日前更決定請假拚選舉，展開「傾聽之旅」，引起許多市民不滿。一名網友就在韓粉聚集的場合抗議，狂吼「韓國瑜落跑市長」，沒想到下一秒便遭韓粉狂追。

一名網友在臉書上PO出影片，只見他先默默走入韓粉聚集的場所，接著大吼「韓國瑜落跑市長」，讓裡頭的韓粉驚訝地叫出聲，接著便有名女韓粉直接衝出來大喊「不要跑」，這名網友也隨後快步奔跑離開。

許多網友看完影片卻笑翻了，紛紛留言表示「有興趣參加百米嗎」、「敬勇者」、「說實話也不行嗎」、「你的勇氣是梁靜茹給的嗎？」、「出師未捷身先跑，常使含粉氣滿心，真‧勇者無雙」、「真的很調皮」、「我找到跑得比韓國瑜還快的人了」、「應該要說溜之大吉～酸」、「調皮，笑死」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜竟要小英請假拚選舉 王丹砲轟：「政壇沈玉琳」
2019-10-16 21:14

韓國瑜竟要小英請假拚選舉 王丹砲轟：「政壇沈玉琳」
韓國瑜請假選總統 黃國昌：犯2015朱立倫的錯
2019-10-16 11:57

韓國瑜請假選總統 黃國昌：犯2015朱立倫的錯
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
你是代表國民黨！鄭佩芬提醒韓國瑜：拜託高雅一點
2019-11-06 22:48

你是代表國民黨！鄭佩芬提醒韓國瑜：拜託高雅一點
誘台26條》中國對台如韓國瑜 李戡：信了就等著後悔
2019-11-06 21:28

誘台26條》中國對台如韓國瑜 李戡：信了就等著後悔
庶民破滅》韓國瑜無業買豪宅 黃創夏嘆：「庶民」有兩種！
2019-11-06 19:41

庶民破滅》韓國瑜無業買豪宅 黃創夏嘆：「庶民」有兩種！

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播