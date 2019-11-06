韓國瑜提外館賣農產品 謝長廷：會有觸法問題

駐日代表謝長廷6日表示，讓駐外使館和外交人員賣東西會有觸法等問題。（記者林翠儀攝）

2019-11-06 21:27:14

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕對於國民黨總統參選人韓國瑜拋出將駐外使館當作推廣藝術品、農漁產品的促銷點的政見，駐日代表謝長廷6日表示，就想像力來講很有創意，但政見並非創意比賽，讓駐外使館和外交人員賣東西會有觸法等問題。

另外，韓國瑜之妻李佳芬預定本月中旬訪日，參加國民黨東京黨部（中山學會）於16日在東京舉辦的2020年總統與立委選舉後援會成立大會。謝長廷表示，之前台北市長柯文哲和前行政院長賴清德訪日參加僑界的活動他都沒有出席，基於一視同仁的原則，韓國瑜妻子代夫訪日參加後援會成立大會，他也不會參加，但如果有需要陪同拜訪內閣大臣、國會議員，代表處都可以做陪，只是目前沒有接到這方面的要求。

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謝長廷今天下午與台媒記者茶敘，對於韓國瑜提出的新政見，他表示，利用駐外使館介紹一下台灣的文創或農產品，他認為是可以，但要買賣大概會有問題， 例如稅金、營利事業執照等，這方面比較複雜，再來讓外交人員去賣農產品，除了外行人賣不了之外，還有觸法問題，涉及在留資格和入境目的。謝長廷表示，讓外館賣香蕉，會有問題。

謝長廷表示，他在日本很多小學營養午餐推廣台灣香蕉，推廣並非買賣，提供給學生品嘗沒有收費，如果涉及買賣就是利益行為，必須要有營業執照也要繳稅。他還說，運送農產品到外館銷售，也需要時間檢疫，在商業上也不一定有利，如果東西壞掉吃到出問題，反而不利於邦交。

謝長廷還說，就想像力來講，是很有創意。創意比賽可以不用去想到有沒有法律問題，這叫做「brainstorm 」（腦力激盪），但政見並非創意比賽。

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