為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

政院明修法 吸毒者獲緩起訴可先治療

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政院院會明天將討論「毒品危害防制條例」的修正。（資料照）

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政院院會明天將討論「毒品危害防制條例」的修正。（資料照）

2019-11-06 20:24:23

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會明天將討論並通過法務部提報的「

毒品危害防制條例」部分條文修正草案，未來獲緩起訴的吸毒者，將可先由醫療機構評估進行治療，採取更多元、適切的做法，而非直接送交勒戒。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今晚受訪表示，這次修法，主要是新興毒品相繼出現，現有法制有不足因應之處，因此，為因應新興毒品陸續出現，協助檢警執法，這次要修正「毒品危害防制條例」部分條文。

Kolas說，修法重點包括，檢警、法院在查獲容易產生危險、毀損、不便保管的毒品時，在取樣後，即便法院尚未判決確定，仍可先行銷燬。

此外，Kolas說，若毒品施用者經緩起訴，現行規定須將毒品施用者送交勒戒、觀察，強制戒治，但修法後可先由醫療機構評估，採取精神治療、心理輔導或戒癮治療等更多元、適切與相對柔性的做法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
專銷境外！警搗毒窟查扣市價3億、118萬顆一粒眠
2019-11-06 15:39

專銷境外！警搗毒窟查扣市價3億、118萬顆一粒眠
抓到了！警摩鐵「開房間」查獲百萬元K毒
2019-11-06 11:55

抓到了！警摩鐵「開房間」查獲百萬元K毒
中華電信公佈光世代虛擬偶像代言人

中華電信公佈光世代虛擬偶像代言人
自馬國運毒闖關回台 幕後主嫌及車手等5人判刑
2019-11-06 09:47

自馬國運毒闖關回台 幕後主嫌及車手等5人判刑

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播