政院明修法 吸毒者獲緩起訴可先治療

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政院院會明天將討論「毒品危害防制條例」的修正。（資料照）

2019-11-06 20:24:23

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會明天將討論並通過法務部提報的「

毒品危害防制條例」部分條文修正草案，未來獲緩起訴的吸毒者，將可先由醫療機構評估進行治療，採取更多元、適切的做法，而非直接送交勒戒。

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行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今晚受訪表示，這次修法，主要是新興毒品相繼出現，現有法制有不足因應之處，因此，為因應新興毒品陸續出現，協助檢警執法，這次要修正「毒品危害防制條例」部分條文。

Kolas說，修法重點包括，檢警、法院在查獲容易產生危險、毀損、不便保管的毒品時，在取樣後，即便法院尚未判決確定，仍可先行銷燬。

此外，Kolas說，若毒品施用者經緩起訴，現行規定須將毒品施用者送交勒戒、觀察，強制戒治，但修法後可先由醫療機構評估，採取精神治療、心理輔導或戒癮治療等更多元、適切與相對柔性的做法。

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