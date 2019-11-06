批韓公務員被罰寫心得 高閔琳：官員違反行政中立才該罰

公務員批評韓國瑜被要求寫三千字心得，高市議員高閔琳痛批，違反行政中立的官員該寫三萬字。（記者王榮祥翻攝）

2019-11-06 22:52:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市政府公務員假日參與公民論壇時，公開批判高雄市長韓國瑜與市政府，事後被要求寫3千字心得感想；民進黨高市議員高閔琳痛批，韓市府官員違法濫用行政資源，帶頭違反行政中立才該罰。

高市某國小人事主任，日前參與公民假日論壇時，上台批評韓國瑜對外關係做不好、說幹話、常遲到，引發外界注意。

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對此，高市教育局長吳榕峯表示，公務員不能隨便批評教育局或市政府，這個是有公務員的考績法可以去處理，將會請該名公務員看過教育局業務報告後寫3千字心得，讓他知道教育局到底做了些什麼。

高閔琳指出，若該名基層公務員假日參與論壇違反行政中立法，那副市長李四川刻意請假至小琉球、假裝巧遇韓國瑜為其造勢助選；民政局長曹桓榮直接動用高市府行政資源及民政局公務車，參與競選立委的落跑議員陳麗娜競選總部為其站台，才是明顯違法行政中立法第6至第9條相關條文。

對於教育局要求公務員寫心得?高閔琳直呼離譜，質疑這是藍色恐怖？還是韓式恐怖？高雄重回國民黨威權時代，還是高雄市已改由共產黨執政？

她也舉吳榕峯過去擔任政大附中校長時，因違反「公務員服務法」遭提案彈劾並也被議決申誡處分一事表示，恐怕吳局長才更需要接受良好的法治教育與品格教育。

高閔琳諷刺，若這位基層公務人員要被懲處、罰寫悔過書；那依照韓市府這種懲戒的比例原則，濫用高雄市政的行政資源來為韓國瑜助選、公器私用的副市長、局長黃謬的違法行為，不只該送人事處、政風處，更該三萬字悔過書向高雄市民道歉！

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