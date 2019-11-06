捍衛外送員勞權 秦詩雁提3大改進方案

親民黨鳳山區參選人秦詩雁提3大改進方案，捍衛外送員的勞動權益。（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-06 20:52:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年發生多起外送員送餐意外，親民黨鳳山區參選人秦詩雁提出3大改進方案，政府應制定法規，明訂雙方雇傭關係、合理外送時間，並強制業者替外送員投保，捍衛外送員的勞動權益。

秦詩雁表示，目前高市府與中央對於新形態網路外送服務的外送員相關法案均不夠完備，雖然勞動部認定外送平台業者與外送員為雇傭關係，但仍應制定法規明確規範外送平台業者與外送員是雇傭關係。

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她以現行外送平台業者將與外送員的關係定義為承攬，導致許多外送員權益受損，連帶影響勞保等問題，政府應制定明確法規，以確保外送員的權益，避免業者規避法規漏洞。

秦詩雁指出，政府須訂定各地區的「合理外送時間」，現今許多車禍事故會發生，就是因為網路外送服務的外送員為了要盡快完成送達的目標，而不得不搶快，造成車禍事故發生風險提高，政府應要求業者針對各不同地區來制定合理的外送時間，讓外送員能夠在不用搶快的強況下，順利送貨到府，降低車禍事故的發生機率。

秦詩雁說，政府須強制業者替外送員投保意外險，因外送員的外送工作經常置身風險之中，業者至少須投保500萬元的意外險，才不會讓風險成本全部轉嫁到外送員身上，費用可由外送平台的手續費或服務費予以添補支應。

秦詩雁說，未來外送員相關的服務只會越來越多、事故發生的可能性也會逐漸上升，中央與地方應制定新的法規，來規範外送平台業者與保障外送員權益，才能達成業者獲利、外送員安心的雙贏局面。

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