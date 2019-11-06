韓國瑜見青年代表：10年計畫接軌國際 讓台灣脫胎換骨

韓國瑜與青年代表會談。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-06 20:27:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕韓國瑜今天與青年代表座談，談到開放的重要，人心與政策都應鬆綁，而包括學貸問題、台灣扎根中英文雙語教育、培養年輕人出國當交換學生，他希望他的這個10年計畫屆時能跟國際接軌，讓台灣脫胎換骨。

韓國瑜說，台灣土地佔全世界萬分之3、人口占千分之3、工業產品占百分之3，人才與資源都是台灣欠缺的，政府要像武俠小說一樣，把真氣輸到年輕一代的身上，打通任督二脈，申請出國當交換學生如果沒有錢，政府可以做後盾。

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他說，無論博碩士班，出國回來，你的心理狀態已經變了，膽量與勇氣都有了，現在最怕台灣被世界忘記，那就危險了，我們把你們年輕人的任督二脈都打通了，你們就可以遨遊五湖四海，回來繼續本科，那與新鮮人時一定不一樣，而是充滿了自信，語言能力也大大提高。

他說，10年之內這個計畫會脫胎換骨，包括學貸、台灣扎根中英文雙語教育、培養年輕人出國當交換學生，希望10年就能跟國際接軌。

韓國瑜說，台灣以前消費力全亞洲第一，現在向下降，產業外移，資源不足原因，一個執政者如果看不清目前的態勢或者是私心太重，甚至有反商情結，就像水庫的水匱乏了，水位下降，因此，開放非常重要，才能讓台灣各種勢力壯大起來。

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